Illinois bajo la mira: Trump despliega 300 efectivos en esta ciudad clave tras tiroteo en redada migratoria

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó un nuevo despliegue militar en el país al autorizar la participación de la Guardia Nacional en labores federales, bajo el argumento de proteger instalaciones y funcionarios de agencias migratorias.

La decisión se da en medio de manifestaciones y choques con agentes federales que dejaron una mujer herida este fin de semana. La información fue publicada inicialmente por el portal Spectrum Noticias EE.UU., y confirmada más tarde por voceros de la Casa Blanca.

Según el reporte oficial, el mandatario instruyó el envío de 300 efectivos a Illinois, medida que generó reacciones dentro del gobierno estatal por lo que consideran una intervención ajena a la autoridad local.

El envío de tropas no se limita a Illinois. En las últimas semanas, la Casa Blanca también ha aprobado acciones similares en otras ciudades como Baltimore, Memphis y Los Ángeles.

Según la fiscal general, Pam Bondi, se busca reforzar la seguridad de las sedes del ICE y frenar lo que el gobierno define como una “ola de violencia política” dirigida contra funcionarios federales.

Reacción del gobierno estatal

El gobernador demócrata J.B. Pritzker confirmó haber recibido la notificación del Pentágono la mañana del sábado. En un comunicado, calificó la orden de “antiestadounidense” y aseguró que se trató de un ultimátum por parte del Departamento de Guerra, que exigía activar las tropas o permitir su federalización directa.

Según Pritzker, el operativo responde más a fines políticos que a una demanda real de seguridad pública.

Hasta este punto no se han precisado los lugares o la fecha de despliegue de los efectivos movilizados. El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión social por los operativos migratorios iniciados en distintas regiones del país durante los últimos meses.

Incidente con agentes federales

La jornada de protestas comenzó tras un tiroteo protagonizado por agentes de la Patrulla Fronteriza en el suroeste de Chicago, donde una mujer resultó herida de bala.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes dispararon después de que la conductora intentara embestirlos y mostrara un arma. Ningún agente resultó lesionado, pero el caso reavivó las manifestaciones contra la presencia federal en la ciudad.

El hecho marcó el segundo uso de armas de fuego por parte de agentes federales en menos de un mes. En septiembre, otro operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó con la muerte de un inmigrante mexicano durante una redada, episodio que provocó llamados a revisar los protocolos de actuación de las fuerzas federales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube