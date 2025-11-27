Juez federal otorga derecho a fianza a miles de inmigrantes detenidos: así es el cambio de reglas

Suscríbete a nuestros canales

Un juez federal otorgó certificación de clase a nivel nacional y dictó sentencia parcial a favor de los inmigrantes detenidos en el caso Maldonado Bautista v. Garland. La decisión cambia las reglas para miles de personas, al rechazar la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) que aplicaba detención obligatoria.

Ahora, los indocumentados que cumplen ciertos criterios tienen derecho a una audiencia de fianza respaldada por una orden judicial vinculante.

¿Qué estableció el fallo del juez federal en el caso Maldonado Bautista?

Un juez federal dictó sentencia parcial a favor de los demandantes en el caso Maldonado Bautista v. Garland, rechazó de manera explícita la política de ICE conocida como Matter of Yajure Hurtado.

Esta política aplicaba la detención obligatoria bajo la sección 235(b)(2)(A), manteniendo a miles de inmigrantes en detención indefinida.

El juez otorgó una certificación de clase a nivel nacional, convirtiendo la decisión en una orden judicial federal vinculante para todo Estados Unidos (EEUU). Esto cambia por completo las reglas del juego para miles de inmigrantes detenidos que cumplen con los criterios establecidos.

¿Quiénes tienen ahora derecho a una audiencia de fianza?

La decisión beneficia a todas las personas que ingresaron al país sin inspección, que no fueron detenidas justo en la frontera y que no están bajo las secciones 1226(c), 1225(b)(1), ni 1231. Este grupo de inmigrantes detenidos tiene ahora derecho a una audiencia de fianza bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA 236).

Esta noticia es “buenísima” y puede significar la libertad para miles de personas que antes estaban atrapadas en detención. Si un familiar cumple con estos criterios y está detenido, puede pedir la fianza inmediatamente, sin esperar.

¿Cómo deben actuar las familias de personas detenidas?

Si su familiar cumple con los criterios, ahora puede presentar estos fallos con su paquete de fianza. El juez de inmigración tiene la obligación de darle una audiencia de fianza.

Si ICE o un Juez de Inmigración (IJ) se niegan a otorgar la audiencia de fianza, la familia o el abogado puede presentar un habeas corpus inmediato. El derecho a una fianza está respaldado por una orden judicial federal vinculante a nivel nacional.

