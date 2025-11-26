Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja miembros de la Guardia Nacional heridos: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Varias personas resultaron heridas de bala este miércoles en un tiroteo ocurrido en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca.

Una fuente confirmó que entre los afectados se encuentra al menos un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos (EEUU). La Policía Metropolitana acudió a la escena y aconsejó a la población evitar la zona. Las circunstancias y motivos del tiroteo aún no están claras.

¿Dónde ocurrió el tiroteo en la ciudad de Washington?

El incidente tuvo lugar en una zona sensible de la capital del país, cerca de la Casa Blanca y del centro de Washington. La Policía Metropolitana informó a través de su cuenta en la plataforma X que está en la escena del tiroteo.

Las autoridades aconsejaron a las personas evitar la zona mientras realizan las investigaciones pertinentes en la zona.

El suceso se da en un contexto de alta tensión en la capital, donde elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados. Este tiroteo genera gran preocupación por la seguridad en el corazón político de EEUU.

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque en Washington?

Varias personas resultaron heridas de bala en el tiroteo de este miércoles. Una fuente familiarizada con los primeros informes confirmó a CNN que se incluye al menos un miembro de la Guardia Nacional entre los afectados y otros medios aseguran que son dos los heridos.

La Guardia Nacional no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios por parte de la cadena de noticias.

La identidad y el número exacto de heridos siguen sin ser precisados por la Policía Metropolitana. Las circunstancias que rodearon este tiroteo y el estado de salud de los miembros de la Guardia Nacional permanecen sin aclarar.

¿Por qué está desplegada la Guardia Nacional en la capital?

El tiroteo ocurre en un momento en que elementos de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses. El despliegue forma parte de la ofensiva contra el crimen ordenada por el presidente Donald Trump en la capital del país.

Esta ofensiva se expandió desde entonces a otras ciudades a lo largo del territorio estadounidense.

El incidente subraya la presencia de fuerzas militares en áreas civiles, además se destaca los esfuerzos del gobierno por reforzar la seguridad pública. La Guardia Nacional juega un papel activo en la estrategia de la administración contra el crimen.

