Avianca emite nuevo comunicado sobre sus vuelos entre Bogotá y Caracas: ofrece estas opciones

La aerolínea colombiana, Avianca, emitió este miércoles 26 de noviembre un comunicado, con respecto a la suspensión de vuelos que, han realizado algunas aerolíneas hacia Venezuela.

"Avianca ha conectado por más de 106 años países, historias, culturas y costumbres, priorizando siempre la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación que han facilitado el reencuentro de familias y el desarrollo de la actividad comercial y turística binacional", expresan.

La aerolínea explica que: "Los ajustes hechos en la operación de Avianca se dan a raíz de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) y a las recomendaciones de la autoridad aeronáutica colombiana de priorizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones".

Avianca pide una aclaratoria a las autoridades

En el comunicado difundido en su página web, la aerolínea "hace un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen oportunamente las recomendaciones y condiciones comunicadas".

Reprogramación de vuelos entre Bogotá y Caracas

Avianca reprogramará sus vuelos entre Bogotá y Caracas del día 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre y ofrecerá a los clientes con reservas confirmadas las siguientes alternativas:

Reprogramar el viaje: En la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad para volar hasta un año después contado a partir de la fecha original del vuelo.

En la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad para volar hasta un año después contado a partir de la fecha original del vuelo. Cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta: sin cobro adicional y sujeto a la disponibilidad.

sin cobro adicional y sujeto a la disponibilidad. Solicitar reembolso de los trayectos sin utilizar.

Los clientes podrán realizar los cambios o solicitar el reembolso a través del contact center, puntos de venta o agencia de viaje, si el tiquete fue comprado por esa vía.

