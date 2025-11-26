SELA ratifica su compromiso: China y América Latina trabajarán juntos en adaptación digital y transición energética

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) aseguró que la relación entre la región y China dejó de ser solo comercial para convertirse en un "vínculo maduro y multidimensional" enfocado en el futuro.

El Secretario Permanente del SELA, Embajador Lesly David, afirmó que ambas partes comparten un "camino común" hacia un futuro más próspero, sostenible e inclusivo.

Estas declaraciones las realizó durante su participación en el XIV Foro Académico de Alto Nivel China–América Latina, refiere una NDP.

Detalles de la cooperación estratégica

David detalló que el vínculo trasciende el comercio y la inversión e incluye áreas clave como innovación tecnológica, seguridad alimentaria, conectividad digital, diálogo político y transiciones energéticas.

De igual modo, el diplomático enfatizó que China y LAC comparten desafíos globales cruciales, entre ellos, la necesidad de adaptarse a la revolución digital y la defensa de un multilateralismo más justo y representativo para los países en desarrollo.

En el marco del foro, el SELA sostuvo reuniones con altos funcionarios chinos, como el Representante Especial Qiu Xiaoqi, y la Directora del ILAS-CASS, Chai Yu, para impulsar nuevas iniciativas de cooperación y fortalecer la integración económica y social de la región.

