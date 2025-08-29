“La mejor combinación es béisbol y una arepa”: inmigrante venezolano conquista Washington DC

Suscríbete a nuestros canales

Un inmigrante venezolano está dejando huella en el corazón de Washington DC. Alí Arellano, nacido en Caracas, llegó a Estados Unidos en el año 2000 por motivos médicos y, con esfuerzo y perseverancia, pasó de trabajar como mesero y pintor de casas a convertirse en un referente gastronómico en la capital.

Actualmente es el rostro detrás de Arepa Zone, el primer puesto de arepas venezolanas en un estadio de Grandes Ligas, destaca un trabajo de El Tiempo.

La historia de Arellano comenzó con pequeños pasos: primero vendiendo arepas y tequeños en festivales locales, luego llevando productos venezolanos puerta a puerta con su proyecto Antojitos de tu País.

De Caracas a la capital estadounidense

En 2011, tras un encuentro comunitario durante la Copa América, unió fuerzas con Gabriela Febres, quien se convirtió en su socia para impulsar el negocio.

El éxito no tardó en llegar. En 2012 lanzaron un food truck que conquistó a estudiantes y trabajadores de organizaciones internacionales.

En 2018, el chef José Andrés los invitó a participar en la apertura del Audi Field, sede del DC United, lo que abrió la puerta a una oportunidad histórica: llevar sus arepas al Nationals Park, el estadio de los Nacionales de Washington.

“Somos los únicos en toda la Liga que vendemos arepas dentro de un estadio. Eso no es cualquier cosa”, declaró Arellano con orgullo, subrayando la relevancia cultural de su logro.

Arepas, béisbol y comunidad

Hoy, Arepa Zone no solo ofrece arepas de pernil, carne y pollo a los fanáticos del béisbol, sino que se ha convertido en un espacio de encuentro para peloteros venezolanos como Wilson Ramos.

“La mejor combinación es béisbol y una arepa”, afirma Arellano, quien considera su proyecto un símbolo de identidad para la diáspora.

Más allá de lo gastronómico, Arellano ha sido reconocido como un líder latino en la región del DMV, inspirando a otros migrantes con su ejemplo de superación.

Lo que empezó en el refrigerador de su apartamento se transformó en un legado que combina sabor, cultura y orgullo venezolano en el corazón de Estados Unidos.

