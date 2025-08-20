Liquidación en At Home: estas son las tiendas que cerrarán y así puedes aprovechar el descuento de 30 %

Suscríbete a nuestros canales

La cadena At Home, dedicada a la venta de muebles y artículos de decoración, confirmó que cerrará 30 de sus tiendas en Estados Unidos antes del 30 de septiembre de 2025, como parte de su proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11.

La decisión impacta a consumidores de varios estados, pero también trae consigo oportunidades de ahorro gracias a las rebajas especiales que ya comenzaron, reseña el medio NJ.

Descuentos de hasta el 30% por cierre

La compañía anunció que en los locales afectados habrá ventas de liquidación con rebajas de hasta el 30% en todos los productos.

Los descuentos aplican a muebles, accesorios decorativos e incluso al equipo de las propias tiendas.

Sin embargo, todas las compras serán finales y se mantendrán hasta agotar inventario, según un comunicado oficial.

Tiendas que dejarán de operar

Los cierres incluyen sucursales en California (San José, Tustin, Costa Mesa, Pasadena, Chico, Foothill Ranch, Sacramento y Long Beach), Florida (North Miami), Illinois (Crestwood, Peoria, Lago en las colinas).

Indiana (Bloomington), Iowa (Council Bluffs), Massachusetts (Shrewsbury y Dedham), Michigan (Ypsilanti), Minnesota (Rochester), Montana (Billings), Nueva Jersey (Middletown, Ledgewood y Ocean).

Nueva York (Rego Park y Bronx), Pensilvania (Pittsburgh), Utah (Bountiful), Virginia (Leesburg y Manassas) y Washington (Bellingham y Yakima).

El ajuste llega después de que At Home reconsiderara su plan inicial de clausurar 26 establecimientos, aumentando la lista a 30 cierres definitivos tras el anuncio del 1 de agosto.

La empresa intenta reorganizar sus finanzas en medio de un mercado competitivo y con fuerte presión de minoristas en línea.

Para los consumidores, estas liquidaciones representan una oportunidad única de adquirir artículos de decoración y mobiliario a menor precio antes de que las tiendas bajen la santamaría.

