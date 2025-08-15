¡Más exclusivos que Beverly Hills! Estos son los suburbios de EE.UU. preferidos por los ricos: conoce su ingreso promedio

Suscríbete a nuestros canales

En 2025, los suburbios adinerados de Estados Unidos continúan siendo sinónimo de exclusividad, altos ingresos y un mercado inmobiliario de lujo que no deja de crecer.

Estos territorios, repartidos en distintos puntos del país, muestran cómo la riqueza ya no se concentra únicamente en destinos icónicos como Beverly Hills, sino que se expande hacia comunidades que combinan lujo, seguridad y acceso a los mejores servicios, destaca la web Mundo Deportivo.

Además, estos lugares son una muestra de cuáles son los sitios predilectos de los más ricos de Estados Unidos para vivir.

Los suburbios más exclusivos y sus cifras millonarias

El primero en la lista es Scarsdale, Nueva York, donde el ingreso familiar promedio alcanza los $601,193 y las viviendas rondan los $1.6 millones.

Le sigue Palos Verdes Estates, California, con ingresos de $367,178 y propiedades valoradas en $2.8 millones. En el Medio Oeste, Hinsdale, Illinois ostenta un ingreso familiar promedio de $376,366 y casas que se venden por $1.3 millones.

En Texas, dos suburbios lideran la lista: University Park, con ingresos de $389,868 y viviendas de $2.4 millones, y West University Place, donde las familias tienen un ingreso promedio de $409,677 y las propiedades se ubican en torno a $1.1 millones.

El nuevo mapa de la riqueza suburbana

Estos cinco suburbios evidencian un cambio en la geografía de la riqueza estadounidense.

Si bien zonas como Beverly Hills siguen siendo referentes de lujo, ahora otras comunidades menos mediáticas atraen a familias de alto poder adquisitivo gracias a su combinación de privacidad, calidad educativa, seguridad y oportunidades de inversión.

El crecimiento en estas áreas refleja una tendencia: el auge del mercado inmobiliario suburbano y la diversificación de la riqueza.

En 2025, los suburbios adinerados no solo son símbolos de estatus, sino también espacios donde se redefine el estilo de vida de la élite, con un equilibrio entre exclusividad y comodidad que marca el futuro de las comunidades de lujo en Estados Unidos.

