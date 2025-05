Mujer insulta a un vendedor ambulante en Palmdale: el comerciante tenía una bandera de México

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque racista llamó la atención en Palmdale, California, donde una mujer reprendió a un vendedor de comida por exhibir una bandera mexicana en su camión.

En un video viral, se escucha a la mujer amenazando con llamar a las autoridades de inmigración, argumentando que es "ilegal" tener una bandera mexicana en lugar de una estadounidense.

Según informa Telemundo, el dueño del negocio, Oscar López, reabrió su camión de comida Toxxico’s Go Go Go hace apenas dos meses.

Fue él mismo quién compartió el video en redes sociales, describiendo cómo la mujer lo acosó repetidamente mientras profería comentarios racistas contra los mexicanos.

Residente nativo

López, nacido en Estados Unidos y casado con una mujer salvadoreña, explicó que la bandera mexicana representa la comida que vende y no tiene otra intención.

A pesar de sentirse conmocionado por el ataque, no le sorprende dada la actual atmósfera política en el país.

Él enfatiza su deseo de vivir en paz y de que la gente comprenda que el país ofrece oportunidades para trabajar y contribuir, independientemente de su origen.

