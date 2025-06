"Nos daban comida húmeda y pastosa": el dramático testimonio de una dreamer de 19 años arrestada por ICE en Colorado

Suscríbete a nuestros canales

Caroline Dias Goncalves, de 19 años, pasó dos angustiosas semanas en un centro de detención en Colorado después de ser arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tras una parada de tráfico.

Ella compartió que se sintió "atemorizada, sola y desconsolada" durante ese tiempo. La estudiante de la Universidad de Utah, quien fue liberada bajo fianza el fin de semana, expresó en su primera declaración: "Los últimos 15 días han sido los más difíciles de mi vida".

Como una de los aproximadamente 2.5 millones de "dreamers" en Estados Unidos, es decir, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños, como ella que nació en Brasil y creció en Utah desde los siete años, la detención de Dias Goncalves generó controversia, reseña NBC News.

Las preguntas surgieron rápidamente sobre cómo el ICE supo de su ubicación y estatus migratorio tan pronto después de ser detenida por un agente del sheriff en Colorado, un estado cuyas leyes restringen la coordinación entre las autoridades locales y federales de inmigración.

¿Cómo fue el arresto de la joven “dreamer” por parte del ICE en Colorado?

Conducía por la carretera interestatal 70, a las afueras de Loma, el 5 de junio, cuando un agente del sheriff del condado de Mesa la detuvo por seguir muy de cerca a un camión.

Si bien el agente la liberó con una advertencia, agentes del ICE la interceptaron y arrestaron poco después de que saliera de la carretera, llevándola a un centro de detención de inmigrantes en Aurora.

En su declaración, Dias Goncalves relató que el agente de ICE que la arrestó se disculpaba repetidamente, asegurándole que, aunque quería dejarla ir, estaba imposibilitado: "No podía hacer nada, aunque sabía que no estaba bien".

A pesar de esto, Dias Goncalves le perdonó, manifestando su creencia en que "las personas pueden tomar mejores decisiones cuando se les permite".

Durante su detención, Dias Goncalves describió condiciones deplorables: "Nos daban comida húmeda y pastosa; hasta el pan se mojaba. Nos obligaban a seguir horarios confusos".

Expresó su miedo y soledad, sintiendo que el sistema la trataba "como si no importara".

Sin embargo, su situación dio un giro cuando los agentes del centro de detención descubrieron que hablaba inglés. "De repente, me trataron mejor que a los demás".

Esta disparidad le "rompió el corazón", pues cree que "nadie merece ser tratado así. No en un país que he llamado hogar desde que tenía 7 años y es todo lo que he conocido".

Agente del ICE que arrestó a la dreamer fue puesto “bajo licencia administrativa”

La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa informó que el agente que detuvo a Dias Goncalves fue puesto bajo licencia administrativa la semana pasada mientras se investiga el caso.

Las primeras pesquisas indicaron que el agente participaba en un grupo de comunicación con otras agencias (locales, estatales y federales) enfocado en la represión de drogas.

No obstante, las autoridades federales comenzaron a emplear esa información para asuntos migratorios, lo que, según la Oficina del Sheriff, "desafortunadamente, resultó en el contacto posterior entre ICE y la Srta. Dias Goncalves".

La Oficina del Sheriff del Condado de Mesa añadió que no tenían conocimiento de que el grupo de comunicación se utilizara para algo más que la lucha contra las drogas y, en consecuencia, han eliminado a todo su personal del mismo.

