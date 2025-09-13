Nueva oportunidad para venezolanos con TPS solo por 24 horas: aquí todos los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El portal de reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos reabrirá este sábado, 13 de septiembre a las 12 de la noche y estará disponible solo hasta la medianoche del domingo 14 de septiembre de 2025.

El Gobierno del presidente Donald Trump se vio obligado a habilitar el sitio web por 24 horas tras una orden de un juez federal, una medida que revierte el intento de la administración de eliminar este beneficio migratorio.

La reactivación del portal se produjo después de que organizaciones de defensa de migrantes alertaran a la justicia sobre la falta de acceso para renovar el estatus de miles de venezolanos antes del vencimiento. Para evitar perder su protección, los beneficiarios deben completar el proceso de reinscripción antes de la medianoche, hora de la costa este de Estados Unidos.

Los titulares venezolanos de TPS deben reinscribirse este sábado 13 de septiembre antes de la medianoche en la costa este (21:00 hora local de la costa oeste) o perderán su protección migratoria.



Los beneficiarios que se registraron por primera vez en 2021 perderán su estatus el 7 de noviembre de 2025 si no completan el proceso.



"Hacemos un llamado a la comunidad venezolana para que difunda esta importante y reñida victoria. El gobierno intentó desafiar una orden judicial, pero nos negamos a permitírselo", declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, en un comunicado.

Esta extensión del plazo es crucial para proteger a cerca de 600.000 venezolanos. Los beneficiarios del primer amparo otorgado en 2021, así como los 350.000 que recibieron la ampliación en 2023, podrán mantener su estatus legal y permiso de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026 si completan el proceso de reinscripción a tiempo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube