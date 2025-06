Nuevos clientes de US Bank: puedes ganar $450 si cumples estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Si resides en Estados Unidos y estás considerando abrir una nueva cuenta bancaria, US Bank tiene una atractiva promoción que te permite obtener hasta 450 dólares extra.

Esta oferta, que vence el 26 de junio, está destinada a nuevos clientes que nunca hayan tenido una cuenta corriente de consumo en US Bank o que no la hayan mantenido en los últimos 12 meses, reseña Mundo Deportivo.

Para acceder al bono máximo de 450 dólares, es necesario seguir estos pasos: primero, abre una cuenta corriente Smartly a través de la página de ofertas promocionales de US Bank.

Luego, realiza un depósito inicial mínimo de 25 dólares al abrir la cuenta. Es crucial registrarte en la banca online o en la aplicación móvil de US Bank dentro de los 90 días posteriores a la apertura.

Además, deberás hacer depósitos adicionales durante ese mismo periodo, ya que el monto total depositado determinará el bono que recibirás.

US Bank detalla que recibirás 250 dólares si depositas entre 2,000 y 4,999 dólares, 350 dólares si depositas entre 5,000 y 7,999 dólares, y 450 dólares si depositas 8,000 dólares o más.

La promoción se activará automáticamente si abres la cuenta desde la página de promociones; si prefieres hacerlo en una sucursal o por teléfono, deberás solicitar que te activen la oferta.

Recuerda que esta promoción es exclusiva para nuevos clientes, por lo que solo podrás acceder al bono si no tienes una cuenta corriente de consumo actualmente en US Bank y no has tenido una en los últimos 12 meses.

Si cumples con estos requisitos y sigues los pasos mencionados, podrás ver tu bono reflejado una vez que cumplas con las condiciones de depósito.

