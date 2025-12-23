Hallan fósiles de reptiles de hace más de 100 años: Hay un especie nunca antes vista

Suscríbete a nuestros canales

Fósiles de tres reptiles marinos del período cretácico fueron hallados por investigadores colombianos en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca, en el centro del país, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Dos de ellos pertenecen a géneros nuevos, lo que amplía el conocimiento sobre el antiguo mar que cubrió el actual territorio colombiano, señaló en un comunicado el SGC, que agregó que estos hallazgos no habían sido registrados en Suramérica.

"Estos estudios ratifican a Colombia como un epicentro de ciencia, especialmente para la paleontología, donde destacamos la diversidad y la calidad de preservación de este tipo de animales", afirmó el paleontólogo Daniel Pomar, citado en el comunicado del SGC.

¿Que fósiles de reptiles fueron hallados en Colombia?

Los hallazgos de estos fósiles, que tienen un rango de edad de entre 114 y 89 millones de años, aportan nuevos géneros y especies al patrimonio paleontológico del país.

Entre los descubrimientos destaca una nueva especie de pliosaurio de hocico largo (Plesiosauria, Pliosauridae), bautizada científicamente como 'Boyacasaurus sumercei'.

El nombre es una referencia al departamento de Boyacá, donde fue encontrado, y a la expresión coloquial "sumercé", usada como una forma respetuosa de trato.

Cabe destacar que el fósil fue catalogado a partir de dos ejemplares de unos 114 millones de años descubiertos cerca de la localidad de Villa de Leyva.

A diferencia de otros pliosaurios del cretácico, el 'Boyacasaurus sumercei' posee un hueso en su paladar, llamado paraesfenoides, con una proyección extremadamente larga.

Según el jefe de investigaciones paleontológicas del Museo Geológico Nacional del SGC, Cristian Benavides-Cabra, esta característica "lo separa de los demás pliosaurios del cretácico y genera la duda de si está relacionado con otros más antiguos".

De otro lado, en Lebrija (Santander) se halló un mosasaurio que representa un nuevo género y especie de mosasáurido plioplatecarpino (Squamata, mosasauridae).

Con unos 89 millones de años, su nombre científico, 'Oneirosaurus caballeroi', significa "reptil de ensueño", en referencia a su excepcional estado de conservación.

En el lecho del río Síquima (Cundinamarca), se encontró un gran ictiosaurio de unos 110 millones de años.

Este representa el primer registro de un ictiosaurio tunosaurio (Thunnosauria) del período albiano superior en Colombia y Suramérica.

El investigador Daniel Pomar explicó que el fósil consiste en un segmento del esqueleto axial que incluye costillas, vértebras y fragmentos de aletas.

"Lo especial de este individuo es que no se habían registrado ictiosaurios para el período albiano en Suramérica. En Colombia tenemos especies de ictiosaurios, pero son más antiguas", concluyó el investigador.