Padres de residente argentino detenido por ICE se arrepienten de votar por Trump: “Nos sentimos traicionados”

Los padres de Agustín Gentile, el argentino de 31 años con residencia legal en Estados Unidos que fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), expresaron su sentimiento de traición tras haber apoyado con su voto a Donald Trump en las últimas elecciones.

La historia, reportada por el diario La Nación, pone en el centro del debate las consecuencias de las políticas migratorias más estrictas implementadas en la actual administración.

Débora Rey y Martín Verdi, ambos argentinos nacionalizados estadounidenses, votaron convencidos por la promesa de “mano dura” contra la inmigración ilegal.

Sin embargo, nunca imaginaron que su propio hijo, residente legal en el país desde los 13 años y padre de dos niños estadounidenses, sería alcanzado por estas medidas.

Gentile fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en febrero, tras regresar de un viaje al exterior, cuando las autoridades detectaron un antecedente penal menor por el que ya había cumplido libertad condicional y cerrado su causa en 2023.

"Nos sentimos traicionados, apoyamos a Trump creyendo que solo iría tras delincuentes sin documentos, pero no dijo que iba a perseguir a personas que han estado aquí durante mucho tiempo. No habríamos votado por él si hubiéramos sabido esto", declararon Rey y Verdi al diario The Atlanta Journal-Constitution.