Prepárate para ver la luna negra en EE.UU.: ¿Cuándo y dónde?

Los aficionados a la astronomía tienen una cita ineludible en agosto de 2025 para presenciar un espectáculo único: la luna negra.

Este fenómeno natural, que ocurre cada 33 meses, crea las condiciones perfectas para observar los fenómenos celestes.

El evento coincide con el final de las Perseidas, la lluvia de meteoros más famosa del año.

La luna negra oscurecerá el cielo de forma espectacular, lo que permitirá a los observadores disfrutar de una visibilidad óptima de la lluvia de estrellas. No pierdas la oportunidad de maravillarte con este increíble evento celeste.

¿Qué es la luna negra?

La Luna Negra no es un término astronómico oficial, sino que se utiliza popularmente para referirse a diferentes fenómenos relacionados con la luna nueva, que es cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, haciendo que su cara iluminada no sea visible desde nuestro planeta.

Tipos de Luna Negra

Existen varias definiciones para el término "Luna Negra":

Luna Negra Mensual

Este es el caso más común. Ocurre cuando hay dos lunas nuevas en un mismo mes calendario.

La segunda de estas lunas nuevas es la que recibe el nombre de Luna Negra. Esto sucede aproximadamente cada 29 meses.

Luna Negra Estacional

Esta definición se aplica cuando una estación (primavera, verano, otoño o invierno) tiene cuatro lunas nuevas en lugar de las tres habituales.

En este caso, la tercera luna nueva de la estación se conoce como Luna Negra. Este fenómeno es menos frecuente y ocurre aproximadamente cada 33 meses.

Mes sin Luna Nueva

En raras ocasiones, un mes calendario, especialmente febrero por ser el más corto, no tiene ninguna luna nueva.

En este escenario, al mes se le denomina "mes de luna negra". Esto es un evento extremadamente raro, que ocurre aproximadamente cada 19 años.

¿Cuándo y en qué parte de Estados Unidos se podrá ver la luna negra?

Este evento, que tiene lugar cada 33 meses, se distingue de las lunas negras mensuales, las cuales ocurren cuando un solo mes tiene dos lunas nuevas.

La denominación también aplica cuando una estación astronómica tiene cuatro lunas nuevas y la tercera de ellas recibe este nombre.

Aunque la luna negra oscurece aún más el cielo, este fenómeno es una oportunidad única para observar las estrellas, una lluvia de meteoros o la Vía Láctea, reseña Heraldo USA.

El espectáculo natural, visible en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, sucede cuando la luna "desaparece" del firmamento.

