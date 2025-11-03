Pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas: así estarán las temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de San Antonio, Texas, están disfrutando de un comienzo de semana espectacular con un clima soleado y seco este lunes 3 de noviembre de 2025. Este buen tiempo parece que se mantendrá a lo largo de la semana.

Las autoridades han confirmado que los cielos estarán despejados y que las temperaturas máximas irán en aumento de manera gradual.

Pronóstico para este lunes 3 de noviembre en San Antonio, Texas

Hoy, San Antonio está disfrutando de un día radiante y soleado. Según el pronóstico de Google Weather, la temperatura máxima llegará a los 26°C (80°F), mientras que por la noche, la mínima bajará a 12°C (54°F).

Los vientos soplan suavemente desde el sureste, creando un ambiente muy agradable.

No hay ninguna posibilidad de lluvia, así que los residentes pueden planear actividades al aire libre sin preocupaciones.

¿Qué se espera para esta semana en San Antonio, Texas?

La tendencia de tiempo seco y soleado sigue firme en la región. Las temperaturas máximas van en aumento a lo largo de la semana, según los datos.

Google Weather anticipa que el viernes 7 de noviembre, los termómetros alcanzarán hasta los 31°C (88°F), convirtiéndose en el día más cálido de la semana.

Las noches también se mantienen agradables, con mínimas que varían entre 14°C y 17°C (57°F y 63°F). A pesar del calor de la tarde, el fin de semana nos trae un ligero alivio.

El domingo 9 de noviembre, las máximas bajan a 26°C (79°F), y los vientos cambian hacia el noreste. La probabilidad de lluvia se mantiene extremadamente baja durante toda la semana, con chances de precipitación de solo un 0-5% hasta el sábado.

Este excelente clima ofrece la oportunidad perfecta para que la comunidad disfrute de los parques y atracciones de la ciudad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



