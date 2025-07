Redadas ICE del 21 de julio: arrestan en Texas a joven inmigrante el día de su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Vegas Lores, una joven cubana de 19 años, fue arrestada el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Era el día de su cumpleaños.

La detención ocurrió tras asistir voluntariamente a una cita migratoria en San Antonio, Texas. La reunión estaba relacionada con su solicitud de asilo político, que aún está pendiente según El Comercio de Perú.

Cronología

Acompañada por su familia, Wendy esperaba cumplir con el procedimiento legal y celebrar su cumpleaños, pero al salir del edificio, fue detenida.

La captura fue sin recibir una explicación clara sobre los motivos de su arresto. "No he hecho nada malo", afirmó la joven, quien asegura no tener antecedentes penales.

La detención fue especialmente difícil para Wendy, quien experimentó ansiedad y ataques de pánico debido a la situación.

Esta es la primera vez que se encuentra separada de su familia desde su llegada a Estados Unidos, lo que intensifica su angustia.

La joven describió la experiencia como traumática y expresó su preocupación por el impacto que tendrá en su bienestar emocional y mental.

"Nunca había estado en una situación similar", comentó, resaltando la dificultad de enfrentar este proceso en presencia de sus seres queridos.

Historia de la joven

Wendy emigró a Estados Unidos con el sueño de mejorar su futuro académico, logrando completar la escuela secundaria en solo dos años.

Recientemente, fue aceptada en un programa de verano que le permitiría aspirar a una beca para estudiar medicina y convertirse en pediatra.

Sin embargo, su detención interrumpe su participación en este programa, poniendo en riesgo su objetivo educativo.

Hasta ahora, las autoridades de inmigración no han proporcionado detalles sobre las razones de su arresto, dejando a Wendy y su familia en la incertidumbre sobre su futuro.

