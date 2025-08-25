Regresa el Muro de Trump: en estas zonas retoman los trabajos de la gran valla fronteriza de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

Cuando el presidente Biden detuvo el proyecto de construcción del muro fronterizo, los materiales de construcción se almacenaron en Arizona y Nuevo México. Guardarlos costaba 130 mil dólares al día.

Según una publicación en El Heraldo USA, el gobierno subastó parte de los paneles de acero, y algunos se vendieron por tan solo cinco dólares. Esto causó una gran polémica en el país.

¿Por qué GovPlanet detuvo la subasta?

La subasta de los materiales provocó una gran controversia política. Ante la presión, GovPlanet, la plataforma de ventas decidió frenar la venta de los paneles y llegó a un acuerdo con la administración de Trump.

La empresa se comprometió a devolver los materiales a su costo original para que el gobierno los pudiera usar.

¿Dónde se construirá el muro?

El proyecto de construcción se retomará en zonas clave de la frontera sur con México. La medida se implementa para reforzar las políticas migratorias de la administración.

Según el vicepresidente JD Vance, las nuevas políticas ya han logrado una reducción de 98 % en los cruces ilegales en algunas áreas.

La reanudación del proyecto se llevará a cabo en las zonas fronterizas de Arizona y Nuevo México.

¿Qué significa el regreso del muro para la administración Trump?

La construcción del muro de Trump es un acto para mostrar firmeza y autoridad en la frontera.

La obra es parte de su estrategia para demostrar que cumple sus promesas y para reafirmar sus políticas de control migratorio.

