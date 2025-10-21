Se disparan los arrestos de ICE en California: ¿Cuáles son los lugares con más redadas?

Suscríbete a nuestros canales

La intensificación de las políticas migratorias de la actual administración ha llevado a un aumento drástico en los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Valle Central de California, especialmente en el área metropolitana de Fresno.

Datos recientes muestran un incremento significativo que está generando miedo y preocupación en las comunidades migrantes de la región.

Aumento exponencial en el Valle Central de California

Entre enero y julio de 2025, el número de arrestos de ICE en el corazón del Valle de San Joaquín, que incluye los condados de Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced y Tulare, se disparó un 58% en comparación con el mismo período del año anterior, según un análisis del Deportation Data Project, citado por The Fresno Bee.

Durante esos siete meses, la agencia arrestó a alrededor de 1.156 personas en la región, en contraste con las 733 detenciones realizadas en 2024. Este aumento se alinea con el objetivo declarado de la administración de incrementar drásticamente las detenciones diarias a nivel nacional.

El director interino de ICE, Todd M. Lyons, ha declarado que la agencia se centra en la seguridad pública al eliminar amenazas.

En los primeros 100 días de la segunda administración de Trump, ICE reportó más de 65.000 arrestos a nivel nacional, destacando que "tres de cada cuatro arrestos fueron extranjeros delincuentes" (ICE, 2025).

Sin embargo, la situación a nivel local es más compleja. En el Valle Central, aunque el 65% de los arrestados entre enero y julio de 2025 tenía antecedentes penales, un 23% solo enfrentó violaciones migratorias, lo que resalta la amplitud de las operaciones.

Además, cerca del 47% de los detenidos por ICE a nivel nacional no tenía antecedentes penales, según datos internos obtenidos por CBS News en junio de 2025, lo que indica un enfoque amplio en la represión.

¿Dónde ocurren los arrestos?

Las operaciones de ICE se concentran en varios puntos clave del Valle Central, siendo el área general de Fresno el epicentro de la actividad.

Los datos del Deportation Data Project detallan los lugares donde se realizaron las detenciones entre enero y julio de 2025 en los seis condados:

Área general de Fresno: 583 arrestos.

Área general de Bakersfield: 251 arrestos.

Prisiones estatales y cárceles del condado: 191 arrestos (entre prisiones estatales, cárceles del condado y prisiones federales).

El 21% de los arrestos en la región tuvo lugar en centros de detención estatales, federales y del condado, lo que refleja la continua colaboración o el acceso de ICE a estos lugares, revela Deportation Data Project, citado por The Fresno Bee.

Sin embargo, las detenciones "no-custodiales", ocurridas fuera de cárceles o prisiones, representan la mayor parte con 395 casos.

