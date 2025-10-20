Chicago en la mira: nuevo operativo en el aeropuerto de O'Hare deja 11 detenido

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo operativo de autoridades migratorias se registró el pasado sábado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, resultando en la detención de once inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó los arrestos, justificando el operativo como una acción enfocada en personas "con antecedentes penales" según informó Univisión.

Los detenidos son ciudadanos procedentes de países como Colombia, Kirguistán, México, Mongolia, Polonia, Rusia, Ucrania y Venezuela.

La información oficial precisa que los antecedentes de los arrestados incluyen delitos como violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol, permanencia vencida e incluso una orden de deportación definitiva.

Operativo

Según testigos, los agentes federales se acercaron a diferentes camionetas en el estacionamiento destinado a conductores de aplicaciones como Uber o Lyft, preguntando el estatus migratorio de los ocupantes en dos momentos diferentes del día: uno alrededor de las 9:30 de la mañana y el segundo cerca de las 2:00 de la tarde.

Este incidente se suma a un patrón reciente de intervenciones en el aeropuerto O’Hare, pues un operativo similar se registró el 10 de octubre.

En este primer operativo siete personas, en su mayoría de origen latino, fueron detenidas en la misma área de estacionamiento.

Estas acciones forman parte de un contexto de mayor control migratorio a gran escala en Chicago, conocido como "Operación Midway Blitz", que ha generado múltiples detenciones en la ciudad.

Paralelamente a los arrestos del sábado, miles de personas protestaron en el centro de Chicago y suburbios aledaños bajo el nombre de "No Kings".

Los manifestantes rechazaron las medidas migratorias impuestas por la administración de Donald Trump y la ofensiva de control migratorio.

