Summer EBT 2025 en Nueva York: los beneficios vencen pronto y podrías perderlos

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados de Nueva York (OTDA) advirtió que los fondos del programa Summer EBT 2025 están próximos a expirar.

Este beneficio, destinado a ayudar a las familias con niños en edad escolar durante las vacaciones de verano, ofrece US$120 por cada menor elegible para la compra de alimentos en supermercados, mercados agrícolas o tiendas autorizadas por SNAP.

En Nueva York, la primera ronda de transferencias electrónicas comenzó el 18 de junio y venció el viernes 17 de octubre.

Los depósitos posteriores tendrán fechas de vencimiento diferentes, dependiendo del día exacto en que se acreditaron los fondos.

El programa Summer EBT se entrega una sola vez por niño cada año, y los recursos deben usarse dentro de un plazo de 122 días a partir de su emisión.

Una vez vencido ese periodo, cualquier saldo no utilizado se elimina automáticamente de la tarjeta, sin posibilidad de recuperación.

Fechas de vencimiento y cómo verificar los fondos disponibles

De acuerdo con el portal oficial de OTDA, los plazos de expiración son estrictos. Por ejemplo, los beneficios emitidos el 21 de junio caducarán el 20 de octubre, y los acreditados el 8 de julio podrán usarse hasta el 6 de noviembre.

Asimismo, los emitidos el 20 de agosto tendrán vigencia hasta el 19 de diciembre, y los del 11 de septiembre estarán disponibles hasta el 10 de enero de 2026.

Para consultar la fecha exacta de emisión o el saldo restante, las familias pueden usar varias herramientas:

Portal ebtEDGE: permite iniciar sesión con los datos de la tarjeta y revisar el historial de transacciones.

Aplicación móvil ebtEDGE: disponible en Google Play y App Store , muestra el saldo y los movimientos en tiempo real.

Línea telefónica 1-888-328-6399: ofrece un sistema automatizado y asistencia personalizada a través del número 1-833-452-0096, exclusivo del programa Summer EBT.

En caso de no recibir una tarjeta de reemplazo en un plazo de 14 días, se recomienda llamar a la línea de ayuda para solicitar una nueva.

El objetivo del Summer EBT 2025 es reducir la inseguridad alimentaria en los meses sin clases y asegurar que los niños de familias con bajos ingresos tengan acceso a alimentos nutritivos.

La mayoría de los hogares reciben el beneficio automáticamente si participan en programas escolares de comidas gratuitas o de bajo costo, aunque otros debieron presentar solicitud antes del 4 de septiembre de 2025, la fecha límite establecida por OTDA.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube