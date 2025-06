“Tenemos diferencias de opinión”: Musk asegura que no quiere responsabilizarse de lo que hace la administración de Trump

Suscríbete a nuestros canales

En solo cuatro meses, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, implementó recortes masivos en los departamentos federales, resultando en la desvinculación de 250.000 empleados, ya sea por despido o compra de sus puestos.

Musk, además, redujo significativamente las subvenciones y el personal de agencias ambientales clave como la EPA y la NOAA, a pesar de las décadas de advertencias sobre los peligros del cambio climático.

Al magnate no le agradaron las consecuencias de la situación. Se desencadenaron actos violentos, amenazas de muerte, litigios, y tuvo que lidiar con recontrataciones obligatorias además de acaloradas disputas con miembros del gabinete.

Como resultado, las ganancias de Tesla se desplomaron un 71% y la fortuna de Musk disminuyó en $100 mil millones, reseña CNBC News.

Aunque Musk se marchó de Washington el mes pasado, su plan era seguir invirtiendo un par de días a la semana en DOGE.

Luego, el martes pasado, concedió una entrevista al programa "Sunday Morning" desde las instalaciones de SpaceX, situadas en las proximidades de Brownsville, en la región más austral de Texas.

Lo que dijo Trump sobre las políticas migratorias de Trump

El periodista de CNBC News preguntó: ”He notado que todos sus negocios involucran muchos componentes, muchas piezas. ¿Afectan los aranceles y las guerras comerciales a esto?”

"Ya sabes, los aranceles siempre afectan un poco las cosas", respondió Musk.

El entrevistador cuestionó: “Me pregunto qué opinas sobre la prohibición de estudiantes extranjeros, la propuesta. O sea, tú eras uno de esos chicos, ¿verdad?

"Sí. Creo que queremos centrarnos en el tema del día, que son las naves espaciales, en lugar de la política presidencial", comentó Musk.

¿Qué dijo sobre su tiempo en el DOGE?

CNBC News: “Has hablado de lo agotador y estresante que fue para ti, y sabes que la reputación de Tesla se vio afectada, la tuya también. La gente está muy molesta por los efectos en la Seguridad Social , los parques nacionales , el tráfico aéreo , la seguridad alimentaria , la investigación del cáncer y el alzhéimer . Ahora que has tenido la oportunidad de analizarlo, ¿podrías haber adoptado un enfoque diferente?”.

“Sí, creo que… lo que empezaba a pasar era que era un poco injusto porque, digamos, DOGE se convirtió en el chivo expiatorio de todo. Así que, si hubiera algún recorte, real o imaginario, todos culparían a DOGE. He visto a gente pensar que, de alguna manera, DOGE les impediría recibir su cheque de la Seguridad Social, lo cual es completamente falso”, dijo Musk.

"Así que, bueno, estoy de acuerdo con gran parte de lo que hace la administración. Pero tenemos diferencias de opinión. Hay cosas con las que no estoy del todo de acuerdo. Pero me resulta difícil sacarlo a colación en una entrevista, porque crea un punto de discordia. Así que estoy un poco en un aprieto, pensando: bueno, no quiero hablar en contra de la administración, pero tampoco quiero responsabilizarme de todo lo que hace".

Funcionarios gubernamentales en contra de la gestión de Musk en el DOGE

Funcionarios federales en Washington D.C. han expresado que la criptomoneda DOGE ha interrumpido las operaciones gubernamentales, y lo más preocupante es que estos esfuerzos podrían haber sido en vano, destaca CNBC News.

Aunque Elon Musk sostiene haber generado ahorros de 175 mil millones de dólares para el gobierno hasta la fecha, esta cifra está muy por debajo de su meta inicial de 2 billones de dólares, e incluso de su objetivo revisado de 1 billón.

Esta situación se agrava tras la aprobación de la nueva ley de gastos del presidente por parte de la Cámara de Representantes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que el presupuesto propuesto por el presidente incrementará la deuda nacional en 3.8 billones de dólares durante la próxima década. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en debate en el Senado.

Cabe destacar que, la dinámica entre el expresidente Trump y Elon Musk parecía estar en declive.

Anteriormente, Trump solía referirse a Musk en sus publicaciones unas seis veces por semana, pero en abril, estas menciones cesaron por completo.

A pesar de esto, el viernes pasado se llevó a cabo un evento mediático en la Casa Blanca, donde ambos confirmaron su mutua admiración y dejaron abierta la posibilidad de futuras colaboraciones.

"Elon no se va", afirmó Trump, añadiendo: "Va a estar yendo y viniendo, creo, tengo el presentimiento".

