Tiroteo en Academia Naval de Maryland: esto se sabe sobre el responsable

Durante la tarde de este jueves 11 de septiembre se registró un tiroteo en el campus de la Academia Naval de Estados Unidos (EE.UU.), en Annapolis, Maryland.

A través de sus redes sociales, el departamento de Apoyo Naval de Annapolis (NSA, por sus siglas en inglés), informó la evolución del tiroteo en la academia.

Tiroteo en Academia Naval de Maryland

De acuerdo con la información proporcionada, la NSA junto a efectivos de las fuerzas del orden locales, respondieron ante las amenazas contra la Academia Naval.

Asimismo, señaló que la base permanecería bloqueada por medidas preventivas, resaltando que al menos una persona resultó herida por lo que la evacuaron hasta un centro médico.

Foto: Captura de pantalla

Responsabilidad del atentado

Ene ste sentido, la NSA indicó que "no hay amenaza de tirador", sin embargo, resalta que la situación s epresentó mientras las Fuerzas de Seguridad Naval realizaban labores de limpieza en el edificio.

Más tarde, The City of Annapolis, reiteró que la base naval de Maryland se encuentra totalmente cerrada por medidas de precaución y recordó que deben evitar la zona hasta nuevo aviso.

