DHS aclara las declaraciones de Kristi Noem sobre los migrantes venezolanos: ¿Pueden refugiarse?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) corrige de forma tajante a su titular, Kristi Noem, tras polémicas afirmaciones sobre el futuro de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La contradicción interna genera una ola de incertidumbre entre miles de familias venezolanas que buscan claridad sobre su estatus legal en Estados Unidos (EEUU).

Este inusual choque público entre la agencia y su secretaria ocurre en un momento crítico para la política migratoria del gobierno de Donald Trump, según Miami Diario.

¿Qué prometió Kristi Noem a los venezolanos?

Durante una reciente intervención en Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional abrió la puerta a una nueva vía legal para quienes perdieron el TPS. Noem afirmó que los ciudadanos venezolanos afectados por la cancelación del programa tendrían la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado bajo una nueva evaluación.

Estas palabras despertaron expectativas en una comunidad que enfrenta órdenes de salida obligatoria tras la anulación de sus permisos de trabajo. Sin embargo, la propuesta de la funcionaria parecía contradecir la postura oficial de mano dura que la administración ha mantenido.

¿Cómo respondió el Departamento de Seguridad Nacional?

La reacción de la agencia federal no se hizo esperar y utilizó sus redes sociales oficiales para desautorizar públicamente a su propia jefa de gabinete. "Esto no es lo que dijo la secretaria Noem", publicó la cuenta del DHS en X, intentando matizar o revertir el impacto de la entrevista televisiva.

La aclaratoria subraya que no existe un camino automático hacia el refugio para este grupo de extranjeros, quienes deben acatar las leyes de remoción vigentes. Este desmentido marca una fractura evidente en la comunicación estratégica de la seguridad nacional bajo el mandato del presidente republicano.

Según la postura oficial corregida este domingo 4 de enero de 2026, los beneficiarios del TPS ahora pueden regresar a "un país que aman" debido a los cambios políticos en Caracas.

"Venezuela hoy es más libre de lo que era ayer", señaló la aclaratoria del departamento, justificando que las condiciones para el amparo humanitario ya no existen. La agencia reitera que la prioridad es el cumplimiento estricto de la ley y el retorno de los no residentes a su nación de origen.

¿Qué pasará con los 500.000 venezolanos afectados?

La terminación del TPS deja a miles de personas en un limbo jurídico, sin autorización de empleo y con el riesgo inminente de detenciones migratorias. Al no existir un programa de refugio garantizado, la mayoría de estos inmigrantes enfrenta procesos de deportación si no encuentran otras vías legales de permanencia.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que el desmentido del DHS elimina la última esperanza de regularización para una diáspora que huyó de la crisis. La confusión entre la secretaria y su oficina aumenta la angustia de quienes ya planeaban sus solicitudes basadas en la entrevista de Fox News.

