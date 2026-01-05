Política

Informan la cifra de cubanos muertos durante el ataque de EEUU a Venezuela

Miguel Díaz-Canel manifestó su "indignación con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros"

Por Selene Rivera
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:04 am
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló este domingo la cifra de combatientes cubanos caídos en Venezuela durante el ataque con bombardeos de la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, perpetrado por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).

A través de su cuenta en Instagram, Díaz-Canel, difundió el obituario y manifestó su pesar e "indignación con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros".

¿Cuántos cubanos fallecieron durante el ataque de EEUU a Venezuela?

De acuerdo con el escrito del gobierno cubano, durante el ataque de EEUU a Venezuela en la madrugada del sábado, "perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

Agrega que "una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados".

 

