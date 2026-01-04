Gran Cacique Express y Naviarca emiten comunicado sobre sus rutas y horarios: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las empresas Gran Cacique Express y Naviarca, informaron que sus operaciones marítimas continúan desarrollándose con total normalidad.

A través de comunicados difundidos en redes sociales, ambas compañías ratificaron que los zarpes y horarios entre Cumaná, Puerto La Cruz y la isla de Margarita se mantienen según lo programado.

La aclaratoria fue emitida en un contexto de conmoción nacional, con la finalidad de ofrecer tranquilidad y certeza a los pasajeros que tienen previsto viajar por estas rutas.

Además, recalcaron que cualquier cambio será notificado oportunamente mediante sus canales oficiales y que los pasajeros con boletos serán contactados de forma directa.

Gran Cacique Express también informó como recordatorio que los boletos pueden adquirirse directamente en taquilla y que los pasajeros serán informados con anticipación ante cualquier ajuste operativo.

Por otra parte, la naviera reiteró información importante relacionada con tarifas y condiciones del servicio, recordando que los precios no incluyen la tasa portuaria y que los montos en bolívares se calculan según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Asimismo, destacó beneficios como el viaje gratuito para niños menores de dos años, recordando además que mantiene un descuento del 50 % para niños de 3 a 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad, siempre que presenten la documentación requerida.

