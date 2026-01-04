Transporte público: Metro de Caracas y Ferrocarril aclaran situación este 4 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas y el Ferrocarril del Estado confirmaron que este 4 de enero están operando con normalidad, ofreciendo servicio comercial a los usuarios.

Ambas instituciones difundieron la información a través de sus canales oficiales para despejar dudas sobre la operatividad del transporte público en el país.

Sin embargo, la afluencia de pasajeros ha sido reducida, lo que refleja una jornada tranquila en comparación con días habituales.

En algunas estaciones del Metro de Caracas, usuarios han utilizado los espacios para cargar sus teléfonos móviles, evidenciando cortes de electricidad en varias zonas de la ciudad, algunas de las cuales llevan más de 24 horas sin servicio eléctrico, según informa el periodista Robert Lobo en X.

Foto: Robert Lobo

Asimismo, los comercios continúan operando con acceso restringido, lo que ha generado filas y aglomeraciones en diferentes puntos de la ciudad. Centros comerciales como el Sambil permanecen abiertos, lo que facilita cierta actividad comercial.

El Metro de Caracas, mediante su cuenta de Instagram, aclaró que los sistemas por cable están temporalmente fuera de servicio debido a mantenimiento preventivo y correctivo.

Por su parte, el Instituto de Ferrocarriles del Estado recordó que todas sus estaciones funcionan normalmente, garantizando la movilidad de los usuarios. Entre sus recomendaciones destacan:

Seguir las indicaciones del personal operativo.

Evitar la mendicidad y la venta informal dentro de las instalaciones.

Adquirir y recargar las tarjetas SUVE en las boleterías disponibles en cada estación.

