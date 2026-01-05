¿Hay gasolina? Así están las estaciones de servicio en Venezuela este 4 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo 04 de enero se han reanudado las operaciones comerciales en todo el territorio nacional, sin emabrgo, queda la duda sobre las estaciones de servicio en Caracas y resto del país.

De acuerdo con el reporte de la periodista Ginette González, indica cómo están laborando en la ciudad capital, los comercios, estaciones de servicio y el transporte público terrestre.

¿Cómo están operando las estaciones de servicio?

De acuerdo con los videos de González en varios puntos de Caracas, se vio actividad comercial correspondiente a un día domingo.

En este sentido la periodista difundió su recorrido desde la avenida Rómulo Gallegos hasta La Candelaria en el centro de Caracas a las 8 de la mañana de hoy.

Por lo que destacó que las estaciones de servicio son de los más activos, al igual que las estaciones del Metro de Caracas.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales desde otros estados, también se mantienen operativas las bombas de gasolina.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube