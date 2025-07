Agentes de ICE arrestan a guatemalteco tras dos horas en el techo de una casa: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un guatemalteco permaneció casi tres horas en el techo de una construcción con 35 grados centígrados para evitar el arresto por parte de oficiales del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE).

¡No te bajes güey! Le gritaban los compañeros al guatemalteco Francisco Chicabal quien permaneció más de dos horas en el techo de una casa en construcción, junto a él se encontraban Jorge Estrada, ciudadano estadounidense nacido en Texas, y la inmigrante hondureña Ericka Reyes, quien también se subió al techo para evitar el arresto del ICE.

“¡Yo soy ciudadano americano!”, gritaba Jorge Estrada mientras documentaba la redada migratoria de los agentes, quienes rodearon la casa en la que los tres trabajaban.

“Les pregunté si traían una orden de arresto y me dijeron que sí, por lo que les pedí el nombre de la persona a quien presuntamente iban a arrestar. Nunca me dieron ningún nombre y me pidieron que me bajara, a lo que respondí que no lo haría, que mejor me bajaran ellos”, refirió Jorge Estrada a Univisión.

Inmigrante guatemalteco se sube al techo de una casa en construcción

“Nos rodearon a todos muy rápido. No hubo chance de nada”, dijo Estrada, quien señaló que luego de bajar del techo y demostrar que era ciudadano estadounidense, los agentes del ICE le pidieron que se retirara del lugar, pero Estrada se negó y esperó a ver qué sucedía con sus compañeros, que permanecían sobre la casa.

Luego de pasar más de dos horas en el techo con más de 35 grados centígrados en Alabama, el guatemalteco Francisco Chicabal comenzó a sentir mareo, y pidió con urgencia a su compañero una botella de agua porque no soportaba el calor.

Antes de que el inmigrante Chicabal cumpliera tres horas en el techo, llegó un camión de bomberos para ayudar a los agentes del ICE a subir hasta donde estaba el guatemalteco y la hondureña, quienes fueron sometidos por los agentes migratorios y fueron trasladados a un centro de detención.

En la misma zona donde capturaron al guatemalteco, el ICE ha realizado más de 30 arrestos de inmigrantes indocumentados, aunque muchos contaban con permisos de trabajo, dijo el trabajador Jorge Estrada a Univisión.

