Antes estaban prohibidos: estos artículos ya pueden llevarse durante vuelos en Estados Unidos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) está colocando escáneres de tomografía computarizada en varios aeropuertos de USA.

Estos dispositivos producen imágenes tridimensionales del contenido del equipaje y permiten identificar posibles amenazas, con lo cual no habría que aplicar la antigua regla 3-1-1 vigente desde 2006, de llevar líquidos de hasta 3,4 onzas (100 ml) en una bolsa de plástico.

Con esta innovación ya no será obligatorio limitarse a recipientes pequeños para 11 artículos que la TSA permite llevar sin restricciones en la cabina del avión.

La TSA ya permite llevar en el avión 11 nuevos artículos

Estas son las cosas que ahora usted puede llevar sin problemas en su equipaje de mano.

Medicamentos de venta libre. Medicamentos recetados en forma líquida, gel o aerosol. Paquetes de hielo o gel para conservar artículos médicos necesarios Alimentos y bebidas para bebés y niños pequeños. Baterías húmedas Peces vivos transportados en agua. Muestras biológicas. Leche materna o fórmula infantil. Mordedores rellenos de líquido para bebés. Productos comprados libres de impuestos, siempre que estén sellados en bolsas a prueba de manipulaciones. Huevos frescos.

Estos artículos no se podían llevar en el equipaje de mano, o en todo caso, antes requerían atención especial, pero con la instalación progresiva de escáneres, ya no serán motivo de alarma en los controles de seguridad.

La TSA informó que más artículos se unirán a la lista de exentos. Entre estos posibles artículos se encuentran los productos de higiene personal como champú, perfumes, protector solar y geles corporales de tamaño completo, que aún están sujetos a restricciones.

Aeropuertos que ya implementaron los cambios

Algunos de los aeropuertos más concurridos de Usa fueron los primeros en adoptar esta nueva tecnología del escáner.

Atlanta

Nueva York

Los Ángeles

Sin embargo, la regla de los líquidos sigue vigente en la mayoría de los aeropuertos del país, en especial en aquellos que aún no cuentan con los nuevos escáneres, según informó The US Sun.

En vista de esto, la TSA recomienda a los viajeros que continúen llevando los líquidos en envases de 3,4 onzas y dentro de una bolsa transparente, a menos que el pasajero esté seguro de que en el aeropuerto de destino ya tienen el escáner.

