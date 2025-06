¡Atención, inmigrantes! Lo que debe saber para sobrevivir en Nueva York: asistencia gratuita y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York, a menudo llamada la "Gran Manzana", ha sido durante mucho tiempo un faro de esperanza y oportunidad para personas de todos los rincones del mundo.

Con su vibrante diversidad cultural, su economía dinámica y su reputación como crisol de culturas, atrae a innumerables inmigrantes que buscan una nueva vida.

Sin embargo, el proceso de establecerse en una ciudad tan grande y compleja como Nueva York puede ser abrumador.

Desde la burocracia legal y la búsqueda de vivienda, hasta la adaptación a un nuevo sistema de salud y la integración en la vida comunitaria, los desafíos son muchos.

El objetivo de esta guía, diseñada por Telemundo 47, objetivo es simplificar el camino, proporcionando información clara, práctica y accesible para ayudarle a navegar los primeros pasos y más allá.

Ya sea que esté buscando entender sus derechos, encontrar recursos educativos, acceder a servicios de salud, buscar empleo o simplemente conectar con su nueva comunidad, esta guía es su compañera indispensable.

Cabe mencionar que, Nueva York es una ciudad de inmensas posibilidades, y con la información y el apoyo adecuados, se puede prosperar.

Consulados de países latinoamericanos en Nueva York para ayudar a su comunidad inmigrante

Consulado de Argentina

Dirección: 12 W 56th St, New York, NY 10019

Contacto: (212) 603-0400

Página web: https://cnyor.cancilleria.gob.ar/

Consulado de Bolivia

Dirección: 237 W 37th St FLOOR 13, New York, NY 10018

Contacto: +1 (212) 687-0530, +1 (646) 430-5132, [email protected]

Página web: https://consulados.cancilleria.gob.bo/nueva-york/

Consulado de Brasil

Dirección: 225 E 41st St, New York, NY 10017

Página web: https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-nova-york

Consulado de Chile

Dirección: 600 3rd Ave #2808, New York, NY 10016

Contacto: (212) 980-3706

Página web: https://chile.gob.cl/nueva-york/en/

Consulado de Colombia

Dirección: 10 E 46th St, New York, NY 10017

Contacto: (212) 798 90 00

Página web: https://nuevayork.consulado.gov.co/

Consulado de Costa Rica

Dirección: 15 W 37th St 12 floor, New York, NY 10018

Contacto: (646) 933-1035

Página web: https://calendly.com/consuladocostaricanuevayork

Consulado de Ecuador

Dirección: 800 2nd Ave, Fl 2 New York, NY 10017

Contacto: 212-808-0170 o [email protected]

Página web: https://www.cancilleria.gob.ec/newyork/

Consulado de El Salvador

Dirección: 14 W 37th St, New York, NY 10018

Contacto: (888) 301-1130 o [email protected]

Página web: consulta este enlace de Facebook.

Consulado de Guatemala

Dirección: 276 Park Ave S, New York, NY 10010

Contacto: (212) 686-3837

Página web: https://www.consuladoguatemalanuevayork.org/

Consulado de México

Dirección: 27 E 39th St, New York, NY 10016

Contacto: (212) 217-6400

Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/

Consulado de Nicaragua

Dirección: 820 Second Avenue, Suite 802, New York, NY 10017

Contacto: (+1) (212) 986-6562, (+1) (212) 344-4491, [email protected]

Página web: https://www.embassypages.com

Consulado de Panamá

Dirección: 244 W 54th St SUITE 701, New York, NY 10019

Contacto: (212) 840-2450, [email protected]

Página web: http://www.nyconsul.com/

Contacto de Paraguay

Dirección: 801 2nd Ave #600, New York, NY 10017

Contacto: +1 - 212 - 682-9440-4142, [email protected]

Página web: https://www.mre.gov.py/ny/index.php

Consulado de Perú

Dirección: 241 E 49th St, New York, NY 10017

Contacto: [email protected]

Página web: http://www.consulado.pe

Consulado de República Dominicana

Dirección: 1501 Broadway Floor 4r, New York, NY 10036

Contacto: (212) 768-2480 o [email protected]

Página web: https://usa.mirex.gob.do/consular/new-york/

Consulado de Uruguay

Dirección: 633 3rd Ave Suite 13G, New York, NY 10017

Contacto: (212) 753-8191 y [email protected]

Página web: https://embassyofuruguay.us/newyork/

Ayuda gratuita para inmigrantes en Nueva York

Puedes obtener información gratuita sobre trámites migratorios de las siguientes entidades:

Coalición por la Libertad de los Inmigrantes

"Fundada en 1982, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan (NMCIR), también llamada la Coalición por la Libertad de los Inmigrantes, es una entidad sin fines de lucro.

Se dedica a la educación, defensa y protección de los derechos de los inmigrantes.

Para más información, puedes llamar al (212) 781-0355

Hispanic Federation

La Federación Hispana se compromete a brindar a la comunidad información valiosa, referencias útiles y servicios directos, todo ello de forma gratuita.

Para cualquier pregunta, preocupación o necesidad de asistencia, puede contactarlos a través de su línea telefónica 844-HF-AYUDA (844-432-9832) o por este correo electrónico. Garantizan la confidencialidad de todas sus consultas.

Make the Road New York

Según su página web, Make the Road New York se dedica a proporcionar seguridad, respaldo y solidaridad, con un enfoque particular en inmigrantes con antecedentes de abuso y explotación.

Servicios de salud gratuitos o a bajo costo para inmigrantes en Nueva York

Los niños menores de 19 años de familias de bajos ingresos en Nueva York pueden obtener seguro médico gratuito, sin importar su estatus migratorio.

Inscríbelos a través del Mercado de la Salud del Estado de Nueva York llamando al 1 (855) 355-5777 o en línea. Busca ayuda en español con el Directorio de salud del estado de Nueva York.

Para más detalles sobre servicios de salud gratuitos o económicos, consulta el sitio web de la Asociación de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Importante: NYC Health + Hospitals brinda atención a todos en Nueva York, sin importar estatus migratorio o de seguro.

Te ayudarán incluso si no tienes seguro o recursos para pagar, cubriendo todos los servicios (emergencias, consultas, medicamentos, hospitalización, etc.).

Contacta a NYC Health + Hospitals, llama al 844-NYC-4NYC (844-692-4692) o al 311.

Programa para obtener seguro médico

Si resides en Nueva York y no puedes acceder o pagar un seguro médico, NYC Care te ofrece una solución.

Este programa te garantiza servicios de salud asequibles o gratuitos a través del sistema NYC Health + Hospitals.

Funciona en los cinco condados. Puedes obtener más detalles visitando NYCCare.nyc, o llamando al 646-NYC-Care (646-692-2273) o al 311.

Ayuda alimentaria para inmigrantes en Nueva York

Programa SNAP (Cupones de Alimentos)

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos, ayuda a personas con ingresos limitados a comprar comida. Los beneficios se cargan en una tarjeta electrónica que funciona como una tarjeta de débito y es aceptada en la mayoría de los supermercados. Ten en cuenta que algunos inmigrantes pueden ser elegibles para recibir esta ayuda.

Puedes solicitar y renovar los beneficios de SNAP en línea a través de ACCESS HRA, el portal oficial de la ciudad para gestionar beneficios públicos. Para más información sobre SNAP, visita la página web de la Administración de Recursos Humanos (HRA) o llama a su línea de información al 718-557-1399.

Si tienes preguntas específicas sobre cómo tu estatus migratorio afecta el acceso a beneficios públicos como SNAP, puedes llamar a la línea directa gratuita y confidencial de ActionNYC al 1-800-354-0365, disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Beneficios P-EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios por la Pandemia)

La transferencia electrónica de beneficios para la pandemia (P-EBT) es un beneficio federal para todas las familias con niños en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York.

Lo mejor de todo es que no necesitas registrarte: todas las familias con niños en las escuelas públicas de NYC recibirán estos fondos, sin importar su estatus migratorio, ingresos o situación laboral.

Para obtener más detalles sobre P-EBT, visita la página web de preguntas frecuentes de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York.

Comidas Gratuitas y Kosher/Halal

Además, existen varios lugares que ofrecen comidas gratuitas, incluyendo opciones exclusivamente kosher y halal. No se requiere registro ni identificación para acceder a estas comidas.

Puedes encontrar ubicaciones visitando el sitio web del buscador de ubicaciones de comidas gratuitas del Departamento de Educación o llamando al 311. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra "COMIDA" al 877-877 para recibir información en inglés o español.

