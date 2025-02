Clientes de Bank of America pueden obtener entradas gratis a museos: Sepa cuándo pedirlas

Suscríbete a nuestros canales

Los tarjetahabientes de Bank of America pueden obtener una entrada gratuita para visitar y conocer más de 225 museos en los Estados Unidos (EEUU). Solo por ser clientes de la entidad financiera.

Según una publicación reseñada en el portal del banco, se asegura que es un beneficio que reciben los titulares de tarjetas de débito o crédito y que es poco conocido.

Pero como todo beneficio para aplicar y disfrutarlo, los clientes de Bank of America deben cumplir algunas condiciones o requisitos para disfrutar un día de enriquecimiento cultural en un museo completamente gratis.

¿Cómo funciona el beneficio de entrada gratis?

Este beneficio que tiene más de 25 años vigente en la entidad financiera, se llama programa “Museums on Us” y solo puede ser reclamado por tarjetahabientes de Bank of America, Merrill y Bank of America Private Bank.

Si tienes alguna de estas tarjetas, solo debes acercarte al museo o centro cultural y presentar tu plástico con una identificación válida que tenga foto del titular.

Se recomienda que, antes de acercarse a cualquier lugar, primero verifique en línea la lista de museos que se encuentran aprobados por el programa “Museums on Us”, para evitar incidentes al llegar a la taquilla administrativa.

¿Qué días se puede reclamar la entrada gratis?

Otro detalle que es importante recordar es que el uso de entrada gratuita solo se puede usar el primer fin de semana de cada mes. Así que si tienes alguna de estas tarjetas y quieres visitar algunos de los centros culturales disponibles, esta es la oportunidad para hacerlo.

Si vas a planificar una visita para el próximo fin, verifica primero la disponibilidad, horarios y cuáles están más cerca de tu lugar de residencia.

