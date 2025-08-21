Conoce cuál es el vehículo más robado en Estados Unidos: de esta forma puede protegerlo

Suscríbete a nuestros canales

El auto más robado en Estados Unidos es un modelo de alto rendimiento que fue reportado 39 veces más que el promedio nacional, de acuerdo con datos de el Highway Loss Data Institute (HLDI).

La increíble cifra de robos reportados alarma a propietarios, y expone un patrón que vincula potencia y exclusividad con un mayor riesgo de robo.

Vehículo que encabeza la lista de los más robados

Según el informe del HLDI el vehículo líder indiscutido en los robos de modelos 2022- 2024 es el Chevrolet Camaro ZL1.

Las cifras arrojan como resultado una frecuencia inédita que ubica a este auto en el centro del debate sobre seguridad y protección de autos de lujo.

La versión estándar multiplicó por 13 la frecuencia de robos.

En marzo de 2024 se alcanzó un pico: 18,3 reclamos por cada 1.000 autos asegurados.

El estado con más denuncias fue California, seguido de Tennessee, Misisipi, Maryland y Texas.

Los robos también afectan a unidades de hasta 10 años de antigüedad, lo que sorprendió a investigadores.

El director de operaciones de HLDI e IIHS, Matt Moore, señaló: “Los muscle cars suelen encabezar esta lista, ya que los ladrones se sienten atraídos por vehículos de alta potencia. Eso también explica por qué el ZL1, más caro y potente, es robado con mucha más frecuencia que el Camaro estándar”.

Software antirrobos de General Motors

Debido al aumento de los robos de autos, la General Motors lanzó en 2025 una actualización del software para os modelos 2020 a 2024.

La experiencia de Hyundai y Kia sirven como referencia debido a que los robos de estos vehículos cayeron 46 % tras medidas similares.

El HLDI resaltó que “los reclamos por robo de vehículos completos fueron 52 % menos comunes en unidades con la actualización”.

“Quienes aún no haya actualizado el Software deberían hacerlo de inmediato, ya que es la mejor manera de proteger su vehículo”, recomendó Moore.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube