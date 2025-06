Crédito tributario del IRS: descubra si es elegible para obtener hasta $17.280

Suscríbete a nuestros canales

Adoptar a un niño es una decisión importante que conlleva una profunda reflexión y, a menudo, un reto económico considerable para las familias. Para aligerar este peso, el gobierno de Estados Unidos ofrece un crédito tributario diseñado para ayudar a las familias a sufragar los costos asociados con la adopción.

Este apoyo cubre gastos como honorarios de abogados, tasas judiciales y desembolsos por viajes, reseña Solo Dinero.

Para el año fiscal 2025, el crédito fiscal por adopción aumentará ligeramente, ofreciendo un máximo de $17.280.

Este beneficio aplica a adopciones nacionales, internacionales y a través del sistema de acogida, lo que lo convierte en una herramienta vital para aliviar la carga financiera asociada con la adopción.

Su objetivo principal es facilitar el proceso y hacerlo más accesible para las familias que buscan expandirse.

¿De qué trata el crédito tributario por adopción?

El crédito fiscal por adopción en Estados Unidos es un beneficio no reembolsable diseñado para aliviar los costos calificados que enfrentan las familias al adoptar un niño.

Este crédito se ajusta anualmente por inflación y experimentará un pequeño aumento para la próxima temporada de impuestos.

Es importante recordar que las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025 se presentarán a principios de 2026.

Este crédito está disponible por cada niño adoptado calificado, sin importar si la adopción es privada, nacional, internacional o a través del sistema de acogida público.

Dado que es un crédito fiscal no reembolsable, cualquier porción no utilizada puede ser transferida y aplicada durante los siguientes cinco años.

¿Cuáles son los montos que otorga este beneficio?

El crédito fiscal por adopción es un beneficio no reembolsable, lo que significa que puede reducir tu obligación tributaria a cero.

No obstante, es clave entender que si tus gastos de adopción son inferiores al monto máximo del crédito, no recibirás un reembolso por la diferencia.

Según información de AdoptHelp, el crédito fiscal por adopción tendrá un monto máximo de $17.280 para el año fiscal 2025, lo que representa un leve aumento en comparación con los $16.810 de 2024.

Es importante considerar que la cantidad que puedas recibir también dependerá de tu nivel de ingresos, el cual se ajusta anualmente por la inflación.

Para el año fiscal 2025, el crédito fiscal por adopción empezará a reducirse progresivamente para los contribuyentes cuyo Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI) supere los $259.190. Este crédito desaparecerá por completo una vez que el MAGI alcance los $299.190.

Niños elegibles para que el IRS otorgue el crédito tributario por adopción

Para que un niño sea considerado elegible para el crédito fiscal por adopción al momento de incurrir en los gastos calificados, debe ser menor de 18 años.

Si un niño cumple los 18 años durante el año fiscal elegible, aún podría calificar para la parte del año en que era menor de edad.

Es importante destacar que una persona incapaz de cuidarse a sí misma física o mentalmente es elegible para el crédito sin importar su edad.

En cuanto a los menores con necesidades especiales, se consideran elegibles aquellos que el estado ha determinado que no pueden o no deben ser devueltos a sus padres biológicos y que, debido a factores o condiciones específicas, no pueden ser ubicados con padres adoptivos sin asistencia.

Esta categoría sólo incluye a ciudadanos o residentes estadounidenses.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube