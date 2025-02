Cruz Roja en USA regala gift cards a quienes donen sangre

Suscríbete a nuestros canales

La Cruz Roja Americana hace un llamado urgente al público para que done sangre y plaquetas debido a una significativa reducción en los suministros. Esta situación es provocada por condiciones invernales severas y grandes incendios según informó el medio Dallas News en su portal web.

Desde el inicio del año, se han cancelado numerosas campañas de donación, resultando en la pérdida de más de 15,000 donaciones. Además, un aumento en los casos de influenza y otras enfermedades estacionales ha llevado a muchas personas a cancelar sus citas para donar.

¿Qué tipo de gift cards regalarán?

Para incentivar las donaciones, la Cruz Roja ofrece tarjetas de regalo electrónicas de $15 a quienes donen hasta el 28 de febrero, destacando la alta demanda de los tipos de sangre O y O negativo.

El tipo O es el más común, mientras que el O negativo se considera universal, apto para transfusiones de cualquier grupo sanguíneo. En el caso de las plaquetas, el tipo AB positivo también es universal.

Nada de qué alarmarse

Históricamente, las escaseces de sangre en invierno son habituales, y el año pasado la Cruz Roja tuvo que emitir una advertencia de emergencia por falta de suministros.

En las últimas dos décadas, la cantidad de donantes ha disminuido en un 40%, lo que significa que incluso las interrupciones leves en las donaciones pueden tener consecuencias serias.

Ciudades

Para aquellos interesados en donar, se pueden encontrar campañas locales a través del sitio web de la Cruz Roja Americana.

Las personas mayores de 16 años son elegibles, aunque los de 16 años necesitan el consentimiento de sus padres. Se requiere que los donantes pesen al menos 110 libras.

Las próximas oportunidades para donar incluyen los centros de Irving y Plano, con horarios específicos para cada día de la semana.

Arlington: El 20 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Cooper Street YMCA, 7120 S. Cooper St.

Bedford: El 28 de febrero de mediodía a 6 p.m., Bedford YMCA, 2801 Forest Ridge Drive.

Carrollton: El 27 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Carrollton Regional Medical Center, 4343 N. Josey Lane.

Corinth: El 26 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m., CoServ, 7701 S. Stemmons Freeway.

Denton: El 28 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m., Medical City Denton-Professional Building, 3537 S. Interstate 35E.

Flower Mound: El 15 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Trinity Presbyterian Church, 5500 Morriss Road.

Granbury: El 14 de febrero de 11:30 a.m. a 5:30 p.m., Hood County YMCA, 1475 James Road.

Grand Prairie: El 27 de febrero de 10 a.m. a 2 p.m., Grand Prairie Family YMCA, 4556 S. Carrier Parkway.

Highland Village: El 25 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m., Highland Shores Community Center, 1 Community Center Road

Mansfield: El 15 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Mansfield YMCA, 78 Regency Parkway.

Plano: El 28 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m., Medical City Plano, 4001 West 15th St.

Prosper: El 21 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Prosper, 970 N. Coit Road.

Richardson: El 15 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Canyon Creek Project, 2800 Custer Parkway.

Southlake: El 25 de febrero de 10 a.m. a 3 p.m., Timarron Country Club, 1400 Byron Nelson Parkway.

Stephenville:: El 20 de febrero de mediodía a 6 p.m., Tarleton State University Thompson Student Center, 1452 W Jones St.

Dallas

El 20 de febrero de 10 a.m. a 3 p.m., Dallas County Records Building, 500 Elm St.

El 21 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Saint Michael and All Angels Episcopal Church, 8011 Douglas Ave.

El 21 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m., American Red Cross, 2055 Kendall Dr.

El 25 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Royal Lane Baptist Church, 6707 Royal Lane.

El 28 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m., American Red Cross, 2055 Kendall Dr.

Fort Worth

El 14 de febrero de 11 a.m. a 5 p.m., American Red Cross, 6000 Western Place, Suite 100.

El 19 de febrero de 9 a.m. a 2 p.m., Medical City Fort Worth, 900 8th Ave.

El 19 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., Texas Christian University, 2901 Stadium Drive.

El 21 de febrero de 11 a.m. a 5 p.m., American Red Cross, 6000 Western Place, Suite 100.

El 22 de febrero de 9 a.m. a 3 p.m., St. Thomas the Apostle Catholic Church, 5953 Bowman Roberts Road.

El 27 de febrero de 1 p.m. a 6 p.m., Hulen Mall, 4800 S. Hulen St.

Mesquite

El 22 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m., Wildwood Baptist Church, 531 S Walker St.

El 27 de febrero de 10 a.m. a 4 p.m., St. Stephen United Methodist Church, 2520 Oates Dr.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube