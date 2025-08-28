Esta es la astronómica suma de dinero acumulada en el Powerball: descubre desde cuándo no hay ganador

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece en todo Estados Unidos, donde millones de personas se mantienen atentas a cada sorteo de la popular lotería Powerball.

De acuerdo con Al Día Dallas, las largas filas para comprar boletos ya se multiplican en tiendas y gasolineras, y el sueño de convertirse en millonario de la noche a la mañana sigue activo en cada sorteo.

La fiebre del Powerball sigue en aumento

El acumulado de la lotería más popular asciende a 950 millones de dólares, lo que lo convierte en el sexto premio más grande de su historia y el mayor en más de un año.

Este aumento se debe a que, en el sorteo más reciente, nadie acertó los seis números ganadores.

Los números sorteados fueron 9, 12, 22, 41, 61 y el Powerball rojo 25, con un multiplicador de Power Play de 4X.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor, seis boletos vendidos en Arizona, Nueva York y Virginia ganaron un millón de dólares al acertar las cinco bolas blancas.

Otros tres jugadores en Misisipi, Ohio y Virginia duplicaron esa suma a dos millones de dólares con la opción Power Play.

Además, se reportaron 40 boletos con premios de 50.000 dólares y diez que alcanzaron los 200.000 dólares.

¿Quién ganó el último Powerball?

La última vez que un ciudadano ganó todo el acumulado fue el 31 de mayo de 2025.

El afortunado de California se llevó 205 millones de dólares. Desde entonces, han pasado 38 sorteos donde el acumulado continúa creciendo sin que nadie acierte los seis números ganadores.

¿Cómo se juega y qué opciones tiene?

El Powerball se convierte en un fenómeno nacional por la magnitud de sus premios y la sencillez de su dinámica. Cada boleto cuesta 2 dólares.

El jugador escoge cinco números principales y una bola adicional, conocida como Powerball. Por un dólar extra, añade la función Power Play, que multiplica los premios secundarios. Sin embargo, esta opción no está disponible en California.

Ganar el premio mayor resulta una tarea muy difícil: la probabilidad de acertar los seis números es de 1 en 292 millones.

Aun así, el sueño de un cambio de vida inmediato mantiene a millones de personas comprando boletos. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del este.

Si ganas, puedes elegir entre un pago único en efectivo de 428.9 millones de dólares o recibir un plan de anualidades durante 30 años, con pagos que aumentan un 5% cada año.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube