¿Por qué no debes prestar tus cuentas bancarias? Así los delincuentes reclutan a las llamadas "mulas"

Los clientes deben evitar "ser cómplice o víctima de los delincuentes" o estafadores bancarios

Por Selene Rivera
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 01:09 am
El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) alertó a todos sus usuarios sobre los riesgos de prestar sus cuentas bancarias.

A través de su cuenta en Instagram, el BDT instó a los clientes a evitar "ser cómplice o víctima de los delincuentes" o estafadores bancarios.

¿Por qué no debes prestar tus cuentas bancarias?

De acuerdo con la información proporcionada por el BDT destacó cuáles son los tipos de estafas bancarias más comunes sobre el préstamo de las cuentas.

En este sentido reiteró que "no prestes ni cedas tus instrumentos financieros a terceros. Al rastrear los fondos tu serás el sospechoso".

¿Cómo reclutan a las llamadas "mulas"?

Respecto a las llamadas mulas, el BDT enlistó los diferentes tipos de estafas que realizan para acceder a los datos bancarios privados:

  • Falsa propuesta de trabajo
  • Estafa sentimental
  • Estafas de usurpación de identidad
  • Estafa de inversión

 

