Tenista Serena Williams en el ojo del huracán: confesó usar un polémico fármaco

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida tenista Serena Williams anunció el pasado jueves su gran cambio físico en una foto en la que aparece mucho más esbelta. Los medios comenzaros a especular acerca de los métodos que usó para conseguir el cambio.

Williams acalló los rumores y reveló que usa las conocidas inyecciones que han ayudado a numerosas celebridades a perder peso.

“Dicen que las inyecciones GLP-1 son un atajo, pero no lo son. Después de tener hijos, era la medicina que mi cuerpo necesitaba. Los GLP-1 me han ayudado a perder más de 14 kilos”, dice en el anuncio de una empresa que ofrece este tipo de medicamentos, y de la que su esposo, Alexis Ohanian es inversionista.

Williams muestra en el video cómo se inyecta y revela que ha perdido 14 kilos en tan ocho meses, y se muestra totalmente sonriente ante el cambio, pero no todos sus seguidores se han mostrado felices ante su transformación.

En los últimos días, Williams ha enfrentado duras críticas, sobre todo de admiradores de su carrera, quienes consideran que está compartiendo un mensaje antiético y peligroso para la salud.

“Es una vergüenza que una atleta diga que necesita este tipo de inyecciones para ‘estar sana”, se lee en el comentario con más “me gusta” en sus redes sociales.

Muchas madres criticaron la frase en al que Williams expresa que este era el producto que “necesitaba” para recuperar su cuerpo tras dar a luz.

“Serena está diciéndole a las mujeres que están obligadas a recuperar su figura”, dijo una de sus followers.

En la publicación con más likes en Instagram, una usuaria dice: “No conocemos tus razones para elegir este camino, pero quiero preguntarte si esta es la cultura en la que quieres que crezcan las niñas de hoy: una en la que se les enseñe a perseguir la delgadez, cuesta lo que cueste, incluso si ya están en forma. Una en la que no hay diversidad corporal, porque todas hemos sido presionadas para vernos igual”.

Medios de comunicación se expresaron por la pérdida de kilos de Serena Williams

Los medios internacionales también se pronunciaron y advirtieron sobre los riesgos de que Williams se convierta en imagen de una empresa de este tipo.

The Guardian señaló que Serena podría estar contribuyendo a normalizar el uso de un medicamento como si fuera una herramienta para mejorar tu estilo de vida.

El medio Marie Claire destacó los efectos secundarios que podría provocar el uso de inyecciones GLP-1 en personas sanas: la tendencia se viraliza y muchos clientes sin una necesidad médica acuden a las farmacias, por lo que pacientes de diabetes o problemas de metabolismo se quedan sin acceso al tratamiento.

Influencers y actrices también se pronunciaron, entre ellas, la actriz Jameela Jamil.

“Lo que más me incomoda de todo es que las celebridades tienen acceso a medicamentos a los que la mayoría de la gente no puede acceder. Estas drogas ‘milagro’ para perder peso tienen un alto precio y numerosos efectos secundarios”, dijo.

Pese a los comentarios, Serena no se ha defendido. Manifestó en el programa Today que considera que el medicamento que está utilizando es una solución necesaria y que está contenta de haberlo contado con tal franqueza. “Me encanta cómo me siento ahora”, afirmó.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube