Una confesión inesperada: Serena Williams revela que perdió 14 kilos con este fármaco adelgazante

La extenista Serena Williams ha revelado uno de los secretos de su reciente transformación física: ha utilizado un fármaco adelgazante para perder peso. En una entrevista, la leyenda del deporte confesó que su batalla con la báscula se volvió una "lucha sin final feliz" después del nacimiento de sus dos hijas, lo que la llevó a tomar un camino alternativo a la dieta y al ejercicio.

La exatleta, de 43 años, aseguró a la revista People que ha perdido 14 kilos gracias al GLP-1, una inyección para diabéticos que produce un efecto de saciedad. "Me siento muy bien, me siento realmente bien y saludable. Me siento ligera física y mentalmente", expresó. La medallista olímpica explicó que, a pesar de sus esfuerzos, su cuerpo no respondía a los tratamientos, dietas y su alta carga deportiva.

Williams confesó que, tras el nacimiento de su primera hija, en 2017, su peso se estancó. La situación se repitió en 2023, con la llegada de su segunda bebé, cuando sintió que no volvería a su peso ideal. "Pensé: 'Dios mío, no sé si alguna vez podré volver a estar donde necesito estar'", relató a la revista.

La tenista, que ahora es embajadora de la empresa Ro, ha sido transparente sobre su decisión, a pesar de la controversia que rodea el uso de estos medicamentos. "Investigué mucho al respecto. Me preguntaba: '¿Es esto un atajo?'. Quería profundizar en el tema antes de lanzarme a hacerlo", aseguró la extenista.

La decisión de Williams ha generado un debate sobre los métodos para bajar de peso. Pero para ella, es importante contar su historia, pues considera que el GLP-1 le ayudó a mejorar lo que ya estaba haciendo, y se ha convertido en una vocera para aquellos que se identifiquen con su historia.

