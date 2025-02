Extranjeros que trabajaron en USA pueden recibir beneficios del Seguro Social: Sepa cómo

Suscríbete a nuestros canales

La falta de información es un obstáculo para que muchos migrantes mexicanos accedan a sus beneficios de jubilación en Estados Unidos. Si trabajaste por más de 10 años y tienes un número de Seguro Social, puedes tener derecho a una pensión.

Sin importar tu situación migratoria al momento de trabajar en Estados Unidos, si tienes un número de Seguro Social y trabajaste allí, puedes acceder a los beneficios del Seguro Social, reseña Conexión Migrante.

“Se aplica si incluso trabajaron de manera ilegal en Estados Unidos y después sacaron su propio número de Seguro Social, lo que vamos a hacer es agarrar todas esas ganancias bajo los otros números aunque fueron falsos, aunque fueron de un primo, de un hermano, de cualquier persona”, explicó Robert Barnett, cónsul de la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Cuáles son las pensiones disponibles para quienes trabajaron en Estados Unidos?

Jubilación: Si has cumplido 62 años, trabajaste al menos 10 años en los Estados Unidos y no has sido deportado, puedes solicitar la jubilación.

Incapacidad: Si tienes una discapacidad que te impide trabajar y se espera que dure al menos un año o resulte en fallecimiento, puedes solicitar beneficios por incapacidad.

Fallecimiento: Si eres cónyuge, hijo o padre dependiente de un trabajador del Seguro Social que ha fallecido, puedes solicitar beneficios por fallecimiento.

¿Cómo reclamar el Seguro Social en Estados Unidos si eres extranjero?

Si tienes un número de Seguro Social en los Estados Unidos y deseas solicitar beneficios, sigue estos pasos:

Agenda una cita: Visita el sitio web de la Embajada de Estados Unidos en México para programar una cita en la oficina consular más cercana.

Reúne tus documentos: Necesitarás tu número de Seguro Social, pasaporte, acta de nacimiento y otros documentos que demuestren tu identidad e historial laboral en los Estados Unidos.

Asiste a tu cita: Un representante te ayudará a completar la solicitud y responderá tus preguntas.

