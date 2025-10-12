Familias de Nuevo México recibirán $33 000 en ayuda federal: sepa cómo obtenerla

Suscríbete a nuestros canales

Familias en Nuevo México pueden acumular depósitos mensuales significativos del Gobierno federal, superando los 33 000 dólares anuales para cubrir sus gastos básicos y alimentarios.

Esta cifra de apoyo económico se alcanza combinando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) según reseña El Cronista.

El monto total de la asistencia se calcula con base en el número de miembros que componen el hogar. Para las familias numerosas, especialmente las que cuentan con ocho integrantes, la ayuda resulta considerablemente alta.

Programas

El programa SNAP se enfoca en proporcionar ayuda para la compra de alimentos, entregando fondos a través de una tarjeta EBT.

Una familia compuesta por ocho miembros puede recibir una cantidad máxima de $1 756 por mes, lo que se traduce en $21 072 al año para asegurar su nutrición.

Por su parte, el programa TANF entrega dinero en efectivo para que las familias cubran otros gastos esenciales, como vivienda, servicios públicos y vestimenta.

En el caso de una familia de ocho personas, el aporte asciende a $1 044 mensuales, sumando un total aproximado de $12 528 al año.

Al combinar ambos beneficios, las familias elegibles acceden a una ayuda total de hasta $33 600 anualmente, demostrando el peso de la asistencia federal para hogares con niños.

¿Cómo obtenerlos?

Para que una familia acceda a esta combinación de beneficios, debe cumplir con requisitos de elegibilidad específicos que demuestran su necesidad económica y situación residencial.

Los solicitantes deben residir en Nuevo México y sus ingresos y recursos deben situarse por debajo de los límites que establecen los programas. Además, el hogar debe tener hijos menores de 18 años que sean ciudadanos o posean un estatus migratorio elegible.

La normativa también considera a los hijos de 18 años si cursan secundaria a tiempo completo y se gradúan antes de cumplir los 19.

El dinero aprobado se deposita mensualmente en una tarjeta EBT; en el caso de SNAP, solo puede usarse para alimentos, mientras que los fondos de TANF permiten el retiro de efectivo o el pago de otros gastos básicos.

