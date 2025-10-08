Obtén atención médica gratis o a bajo costo en Nueva Jersey: conoce las opciones sin importar tu estatus migratorio

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva Jersey ha dado un paso monumental hacia la equidad en salud, asegurando que todos los niños que residen allí tengan acceso a cobertura médica.

Con la iniciativa conocida como Cover All Kids, las familias ahora pueden solicitar NJ FamilyCare para sus hijos menores de 19 años, sin importar su estado migratorio.

Esta histórica expansión elimina barreras significativas y garantiza que miles de niños puedan acceder a la atención esencial que necesitan.

Esta política posiciona a Nueva Jersey como un líder nacional en la protección del bienestar infantil.

Los funcionarios estatales están instando a todas las familias elegibles, que cumplan con los requisitos de ingreso, a que inicien el proceso de solicitud hoy mismo.

La expansión de la ley Cover All Kids en Nueva Jersey

La ley Cover All Kids, promulgada en 2021, estableció un marco para expandir la cobertura de seguro médico para niños a partir de enero de 2023.

Antes de esta expansión, muchos niños, aunque residentes del estado, carecían de seguro debido a su estatus legal.

Hoy, el programa NJ FamilyCare incluye a estos niños, siempre y cuando cumplan con las directrices de ingreso por tamaño familiar.

El Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey administra este programa, reafirmando su compromiso de proteger la salud pública.

La Vicegobernadora Sheila Oliver declaró en su momento que “la salud de un niño no conoce fronteras”, y el estado implementó esta visión audaz.

¿Qué incluye la cobertura médica del programa NJ FamilyCare?

El programa NJ FamilyCare ofrece un completo conjunto de beneficios de salud que son esenciales para el desarrollo de los niños.

Las familias obtienen cobertura que incluye tanto atención primaria como especializada, lo que les permite realizar visitas regulares al médico y chequeos preventivos. Además, el programa cubre hospitalización, pruebas de laboratorio, radiografías y todas las recetas médicas necesarias.

Lo más importante es que NJ FamilyCare también brinda servicios integrales de salud mental, tratamiento de adicciones, atención dental y gafas/lentes.

De esta manera, aseguran una atención holística que ayuda a mantener a los niños saludables desde una edad temprana. Este sólido paquete reduce significativamente los gastos médicos para las familias.

¿Cómo se realiza la solicitud para obtener servicios médicos en Nueva Jersey?

Aplicar al programa NJ FamilyCare es un proceso bastante accesible. La elegibilidad se basa principalmente en los ingresos familiares, que se determinan a partir de la declaración de impuestos federal más reciente.

Es importante mencionar que las familias no necesitan un número de seguro social para el niño al completar la solicitud, aunque deben proporcionarlo si lo tienen. Recuerde que recibir NJ FamilyCare no se considera una carga pública.

Para comenzar, las familias deben visitar la página web oficial del estado de Nueva Jersey, donde encontrarán todos los formularios e información necesarios.

