La NASA ofrece pasantías a estudiantes de estos 11 países: conozca los pasos y requisitos

Un programa especial de pasantías internacionales está disponible para estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) que cursan estudios de pregrado o posgrado y desean obtener experiencia en proyectos espaciales.

Esta iniciativa busca preparar a futuros profesionales para trabajar en misiones multinacionales y entornos cooperativos globales, beneficiando tanto a la NASA como a los estudiantes involucrados.

Detalles del programa y participación

El programa se organiza en tres sesiones durante el año: primavera, verano y otoño. Está dirigido a estudiantes que sean ciudadanos de países que han establecido acuerdos con la NASA para facilitar la participación en estas pasantías.

Estos países incluyen Australia, Canadá, Colombia, Israel, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur y Suecia, quienes están representados por agencias oficiales propias que actúan como puntos de contacto para los postulantes.

Requisitos para postular y beneficios

Para ser elegibles, los estudiantes deben estar matriculados en carreras STEM relacionadas con las prioridades de la NASA, mantener un alto rendimiento académico y demostrar interés en el programa espacial estadounidense.

Además, se requiere competencia en el idioma inglés para comunicarse efectivamente durante la pasantía. Las posiciones están ubicadas en diferentes centros de la NASA en Estados Unidos y la mayoría ofrecen una compensación económica.

Los interesados deben comunicarse con la entidad designada en su país para recibir orientación sobre las oportunidades disponibles y el proceso de aplicación.

Testimonios de estudiantes latinos en La NASA

Por su parte, Santa Pérez Cortés, estudiante universitaria de último año en geología y ciencias de la Tierra en la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, vivió la experiencia de una pasantía virtual en la NASA.

A pesar de no estar presencialmente en el centro, pudo apoyar investigaciones reales para misiones en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland.

Santa comparte su testimonio sobre cómo estas pasantías brindan a los estudiantes experiencias prácticas y significativas en el área espacial. Para conocer más sobre estas oportunidades de prácticas remuneradas, se invita a dar click, en el siguiente enlace: https://goo.su/KjasM7

A continuación, se presenta un video con el testimonio de Santa Pérez Cortés que detalla su experiencia en el programa

