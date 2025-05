La saga de Star Wars celebra su día mundial con ofertas en el May the 4th : todo lo que puedes comprar

Suscríbete a nuestros canales

El Día Mundial de Star Wars, cada 4 de mayo, viene acompañado de ofertas y promociones en una amplia gama de productos inspirados en la franquicia.

A través de sus páginas oficiales, StarWars.com y DisneyStore.com, lanzan al mercado nuevos artículos de colección de la histórica saga galáctica para que los aficionados puedan adquirirlos y festejar el "May the 4th".

Las tiendas físicas también se llenan de descuentos y promociones especiales para todos los seguidores de Luke Skywalker y Darth Vader que salen a conmemorar esta tradición anual.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Día Mundial de Star Wars?

“May the 4th be with you”, festeja la creación del mundo galáctico creado por George Lucas en 1977.

No obstante, esta fecha no nació de los productos de la película, sino de un mensaje interpretado por los fanáticos que se convirtió en un fenómeno mundial.

De acuerdo con La Razón, el Día de Star Wars fue creado, sin intención, por miembros del Partido Conservador del Reino Unido, un 4 de mayo de 1979, cuando felicitaban a Margaret Thatcher por su puesto de Primera Ministra del país.

La frase fue publicada en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979 y fue recibida por los aficionados como un juego de palabras.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", mencionaba el escrito, lo que para los fans hizo referencia a "Que la Fuerza te acompañe" («May the Force be with you»).

Desde entonces fue oficializado por la franquicia como su día mundial, y durante esta fecha los fanáticos se reúnen para ver estrenos especiales, comprar mercancías de colección limitada y aprovechar las ofertas.

En el año 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional sorprendieron al mundo viendo películas de 'Star Wars' y dando su apoyo a la tradicional celebración.

¿Qué ofertas se pueden conseguir en el May the 4th?

La nueva mercancía de Star Wars ya está disponible en sus tiendas físicas y página web oficial. Allí, los fanáticos podrán adquirir mercancía para colección, desde precios más accesibles y promociones especiales, en productos como:

Figuras de acción coleccionables

Accesorios para el hogar

Videojuegos

Réplicas de los sables de luz y naves espaciales

Camisetas y otros artículos para vestir

Ropa de cama, tazas y electrodomésticos

Trajes y accesorios de los personajes para adultos y niños

Juguetes elaborados con luces, sonidos y armaduras

Según la página de Marca US, algunos de estos artículos también se pueden encontrar en otras sucursales como Walmart, Amazon y tiendas de cómics.

El precio de los artículos varía según su escogencia, pero algunos rondan entre los $30 hasta los $1500.

Entre los más buscados se encuentran:

Trajes de Darth Vader

La Estrella de la Muerte

Camiseta R2-D2

Casco y figura parlante

