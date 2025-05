Licencia de conducir válida para inmigrantes en California: requisitos y beneficios que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California ha permitido que miles de inmigrantes, incluidos aquellos sin un estatus migratorio regular, obtengan una licencia de conducir válida.

Esta legislación, bajo la Ley AB 60, conocida como la "Ley de Conductores Seguros y Responsables", busca mejorar la seguridad vial y ofrecer mayores beneficios para la vida diaria de la comunidad migrante, reportó Heraldo USA.

El trámite entró en vigor desde el 1 de enero de 2015 y es procesado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), del estado de California.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece?

De acuerdo con Heraldo USA, toda persona que resida en California, sin importar su estatus migratorio, puede obtener una licencia de conducir con los siguientes beneficios:

Legalidad al conducir

Seguridad vial

Movilidad y acceso

Identificación local

“La ley AB 60 representa una enorme victoria para las comunidades inmigrantes y para el estado de California en general. A partir de ahora los padres y madres inmigrantes podrán obtener su licencia de conducir y así poder manejar legalmente para llevar a sus hijos/as (muchos de los cuales son ciudadanos americanos) a la escuela y al doctor, entre otras cosas”, explicó el DMV.

No obstante, la licencia AB 60 es un documento que no tiene carácter oficial, lo que significa que no puede ser utilizada para los siguientes trámites:

Asuntos federales

Derecho a trabajar legalmente

Votar en Estados Unidos

Realizar vuelos nacionales.

Cabe destacar que, ante la entrada en vigor de la Real ID, dicha licencia no cuenta con los documentos válidos por la TSA.

“Por este motivo, no presente una licencia AB 60 a oficiales federales de inmigración, como por ejemplo agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement), del CBP (Customs and Border Patrol), oficiales de agencias federales de viaje y transporte, como la TSA (Transportation Security Administration), u otros agentes de otro/s estado/s”, informó el DMV.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia?

El proceso para solicitar una licencia de conducir AB 60 es similar al de cualquier otro solicitante, pero con requisitos específicos para aquellos que no puedan demostrar presencia legal en el país.

Se requiere verificar su identidad y lugar de domicilio con la posibilidad de presentar algunos documentos extranjeros, así como:

Pasaporte mexicano

Matrícula Consular Mexicana

Tarjeta de Identificación Argentina

Documento de Identificación Colombiano

Entre otros pasaportes extranjeros

Contar con un Número de Identificación Fiscal (ITIN) o Número de Seguro Social (SSN) si lo tienen.

Comprobante de domicilio

Para más información, puede visitar la página web oficial del DMV California.

