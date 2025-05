Licencias de conducir en Florida: dos cambios para los no inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 2 de mayo de 2025, el estado de Florida ha ajustado las reglas para la emisión y renovación de licencias de conducir y tarjetas de identificación dirigidas a personas no inmigrantes.

Según información publicada por El Comercio, la medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) con el propósito de alinear la documentación estatal con la normativa federal y garantizar que el estatus migratorio de los titulares esté reflejado en los permisos otorgados.

Licencias con vigencia determinada por el estatus migratorio

Con las nuevas reglas, las licencias de conducir para no inmigrantes tendrán vigencia únicamente hasta la fecha de expiración de su documentación migratoria oficial.

En caso de que el documento no incluya una fecha de vencimiento, la credencial emitida solo será válida por un máximo de un año desde su emisión.

Este ajuste busca garantizar que las autorizaciones de movilidad en Florida correspondan estrictamente al estatus legal del titular.

Lo que significa que las licencias de conducir solo podrán ser emitidas por un año para los no inmigrantes.



El Comercio señala que las licencias de conducir de no inmigrante se otorgan a personas que, aunque no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes, mantienen una presencia legal en el país bajo algún estatus migratorio aprobado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Real ID y requisitos para vuelos nacionales

Asimismo, los cambios también responden a la normativa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que exigirá identificación REAL ID para viajar en vuelos nacionales dentro de EEUU.

Cabe destacar que las licencias de conducir de Florida serán válidas solo si incluyen la estrella en la esquina superior derecha, junto con otras opciones como el pasaporte estadounidense y la tarjeta de pasaporte.

Esta regulación refuerza la verificación de identidad en aeropuertos, agencias gubernamentales y otros servicios esenciales.

Medidas en Miami-Dade para facilitar los trámites

Ante la demanda generada por los nuevos requisitos, el condado de Miami-Dade ha tomado medidas para garantizar el acceso a los trámites de licencia de conducir.

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, informó que tres oficinas de recaudación de impuestos han sido transformadas para atender estos procesos, buscando reducir tiempos de espera y evitar retrasos innecesarios.

¿Cuáles serán las consecuencias?

Desafortunadamente, los inmigrantes sin estatus permanente que no cumplan con la renovación anual podrían enfrentarse a multas y otros problemas legales al conducir con una licencia vencida.

Además, las renovaciones anuales traen consigo un gasto extra de dinero a nivel burocrático.

