Los cinco estados de USA donde no hay juegos de lotería

En Estados Unidos hay varios estados donde no existen o no participan en los juegos de lotería, ni estatales ni multijurisdiccionales como Powerball y Mega Millions.

Solo cinco estados no cuentan con juegos de lotería locales o multijurisdiccionales, razón por la cual los residentes interesados en jugar deben trasladarse a otros estados para comprar los boletos o reclamar los precios. Los estados que no tienen juegos de lotería son:

Alabama

Alaska

Hawái

Nevada

Utah

En estos casos, se aplican las leyes del estado donde fue comprado el boleto, no las del lugar de residencia del jugador.

Por otro lado, hay estados que permiten el anonimato para reclamar los premios, con lo cual los ganadores evitan riesgos de atraer estafadores, presión mediática o incluso amenazas personales.

Varios estados permiten que los ganadores reclamen el premio sin revelar su identidad al público, algunos lo permiten en forma total y otros con condiciones, como un monto mínimo, según Telemundo 51.

Delaware, Kansas, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Wyoming: permiten el anonimato total para todos los ganadores, sin importar el monto del premio.

Texas y West Virginia: el anonimato está permitido en premios superiores s $ 1 millón.

Virginia: permite reclamar el premio de forma anónima si supera los $ 10 millones.

Arizona: se protege la identidad para premios superiores a $ 100.000.

Arkansas: el anonimato se permite para premios superiores a $ 500.000.

Georgia, Illinois y Nebraska permiten el anonimato a partir de $ 250.000.

Minnesota: se puede ocultar la identidad en premios superiores a $ 10.000.

Estados donde el anonimato para cobrar premios de lotería no está permitido

En estos estados los nombres de los ganadores deben hacerse públicos por ley, debido a que se considera una medida de transparencia:

California, Connecticut, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Whashington, Whashington D.C. y Wisconsin

En varios estados como Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont Y Washington; los ganadores pueden establecer un fideicomiso para reclamar el premio de forma anónima, reseñó el World Population Review.

Estados con reglas especiales de divulgación de ganadores de lotería

Algunos estados tienen normas particulares para proteger la identidad del ganador, como Florida, Colorado y Michigan.

Colorado: publica el nombre, inicial del apellido, ciudad natal, premio ganado y juego jugado en su sitio web oficial.

Florida: permite reclamar el premio a nombre de un fideicomiso. Para premios superiores a $ 250.000, la identidad del ganador se mantiene confidencial durante 90 días después de cobrar el premio.

Michigan: los ganadores de juegos administrados por el estado pueden permanecer anónimos si el premio supera los $ 10.000, pero esto no aplica a juegos multijurisdiccionales como Powerball y Mega Millions.

