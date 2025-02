Nuevas jornadas sabatinas del Consulado mexicano en Atlanta: Sepa cómo pedir su cita y las fechas disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Estados Unidos (EEUU) realiza jornadas especiales en diferentes estados y ciudades, para los interesados en hacer trámites consulares, este es el caso de una nueva fecha activa en Atlanta, Georgia.

Recordemos que, las dependencias consulares mexicanas ofrecen una amplia gama de servicios para sus connacionales, incluyendo la expedición de pasaportes, matrículas consulares, actos notariales, registro civil (Doble nacionalidad) y protección consular.

Para facilitar la atención, llevan a cabo jornadas especiales; móviles y sabatinas. Esto, para aquellos que tienen las sedes del consulado a largas distancias, o que por compromisos laborales no pueden pedir asistencia durante la semana.

Próxima jornada sabatina en Atlanta

Actualmente están abiertas las inscripciones para una nueva jornada que se llevará a cabo en Atlanta, el 15 de febrero.

Las inscripciones abrieron el miércoles 12 de febrero, a partir de las 6:30 pm, y se anunció que tienen una disponibilidad de 210 citas.

En este punto, es importante tener en cuenta que, para recibir la atención consular, los mexicanos deben primero pedir o programar su cita gratuita por los canales habituales.

Es decir, por medio de:

Sitio web: Visite el Consulado de México en Atlanta para programar una cita.

Teléfono: Llama al +1 (424) 309 0009.

WhatsApp: Envía el mensaje “hola” al +1 (424) 309 0009.

No atienden a personas que no tengan citas, al menos que la jornada especifique que no se necesita cita previa.

Cronograma de fin de semana del Consulado Atlanta

Además, en la cuenta del Consulado general de Atlanta en X (@consulMexAtl), se puede ver las fechas posteriores, según el cronograma. Solo debe tener en cuenta que puede estar sujeto a cambios.

Las próximas tres jornadas serían para las siguientes fechas:

8 de marzo, con apertura de inscripciones desde el 5 de marzo.

5 de abril, con apertura de inscripciones desde el 2 de abril.

3 de mayo, con apertura de inscripciones desde el 30 de abril.

