Radiografía financiera: conozca el costo mensual de la vivienda en EEUU este 2025

Un estudio de CBS News y la Oficina del Censo revela que el costo mensual promedio al ser propietario de una casa en Estados Unidos (EEUU) y cómo ha aumentado significativamente en 2025.

El estudio señala varios factores que han contribuido al alza de los costos. Entre ellos, las tasas hipotecarias más elevadas desde 2023 y el incremento en el valor de las propiedades.

Además, se menciona el aumento de los costos de mantenimiento y servicios, y los impuestos locales que varían en cada estado y condado.

¿Cuál es el promedio por estado?

El costo mensual varía considerablemente según la ubicación. Por ejemplo, en estados como California y Nueva York, los propietarios pueden pagar más de $3.000 mensuales.

En el medio oeste, como en Ohio o Indiana, el promedio puede estar por debajo de los $1.500. Florida y Texas muestran cifras intermedias, con promedios entre $1.800 y $2.200.

¿Cuál es el costo actual?

El nuevo estudio confirma que el costo mensual de ser propietario de una casa en EEUU es cada vez más exigente. El costo promedio mensual para propietarios de viviendas con hipoteca es de aproximadamente $2.040.

El aumento representa un gran desafío para quienes buscan comprar su primera casa.

¿Quiénes son los más afectados?

Incluso quienes ya han pagado su hipoteca no están exentos de estos costos. El estudio indica que los propietarios sin deuda hipotecaria aún enfrentan gastos mensuales de alrededor de $600 a $800, principalmente por impuestos, seguros y mantenimiento.

Este panorama plantea desafíos para quienes buscan comprar casa por primera vez, ya que la accesibilidad se ha convertido en un tema central en el debate sobre vivienda.

