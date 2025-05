Real ID en Texas para migrantes: así puede tramitar la licencia después del 7 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 7 de mayo, las identificaciones que no cumplan con la ley Real ID dejarán de ser válidas para abordar vuelos comerciales y acceder a instalaciones federales en Estados Unidos.

Sin embargo, los residentes y migrantes con estatus legal en Houston, Texas, podrán seguir gestionando esta credencial en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS), según informó La Nación.

Cabe destacar que la ley Real ID, aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue diseñada para reforzar los controles de seguridad en la emisión de licencias de conducir e identificaciones estatales.

Para que un documento cumpla con estos estándares, debe contar con una estrella dorada, indicando que se ajusta a los criterios federales de autenticidad y seguridad, de acuerdo con texas.gov.

¿Cómo tramitar la Real ID en Texas?

El trámite de la Real ID se realiza de manera presencial en las oficinas del DPS y requiere la presentación de documentos que acrediten la identidad del solicitante:

Acta de nacimiento certificada o pasaporte estadounidense vigente.

Tarjeta del Seguro Social.

Comprobante de propiedad o registro de vehículo.

Póliza de seguro actual.

En caso de cambio de nombre, se deben presentar documentos legales que lo acrediten.

¿Pueden los migrantes solicitar la Real ID?

Los migrantes que residen legalmente en Estados Unidos también pueden obtener la Real ID, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el DPS y su estatus migratorio les permita acceder a una licencia de conducir o tarjeta de identificación. En estos casos, deberán presentar documentación adicional que confirme su situación legal en el país.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas explicó que quienes no tengan una estrella dorada en su identificación actual, podrán obtenerla en su próxima renovación o al solicitar una tarjeta de reemplazo. No obstante, las licencias sin esta verificación federal seguirán siendo válidas para conducir, pero no para usos federales como ingresar a edificios gubernamentales o abordar vuelos nacionales.

¿Qué ocurre si no tengo la Real ID después del 7 de mayo?

Los ciudadanos que aún no hayan tramitado su Real ID podrán seguir solicitándola incluso después de la fecha límite. Sin embargo, deberán considerar que, a partir del 7 de mayo, ya no podrán utilizar su licencia estatal común para viajar dentro de EE. UU. ni para ingresar a instalaciones federales que exijan una identificación conforme a la Real ID.

Las autoridades recomiendan a los residentes de Texas verificar el estado de su identificación y gestionar la Real ID con anticipación, evitando inconvenientes con los nuevos requisitos de seguridad.

